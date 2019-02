Egencia lanserar banbrytande plattformsuppdateringar som ger affärsresenärer mervärde

Egencia Hotel Conversations, den första i branschen, möjliggör direkta konversationer mellan affärsresenären och hotellet.

Egencia flyg- och Hotellpaket, exklusivt för Egencia, adderar mervärde på resor där flyg och hotell är bokat samtidigt.

Egencia Traveller Tracker kan nu användas till att söka regionalt för att hjälpa travel managers att lokalisera och hjälpa sina resenärer i oförutsedda situationer.

STOCKHOLM, 20 februari 2019 /PRNewswire/ -- Idag på Business Travel Show presenterar Egencia, affärsresesegmentet inom Expedia Group™, tre nya, banbrytande funktioner på sin globala affärsreseplattform. Funktionerna är skapade för att förbättra kundupplevelsen, medarbetaromsorgen och öka affärsvärdet.

Hotel Conversations är branschens första applikation som gör det möjligt för affärsresenären att, med en knapptryckning, kommunicera direkt med hotellet. Affärsresenärer kan nu väldigt enkelt och flexibelt ställa frågor, bekräfta resedetaljer och dela uppdaterade resplaner vid vilken del av resan som helst via Egencias app. Som exempel kan affärsresenären enkelt be om en senare incheckning i realtid vid förseningar eller ange vilken typ av kudde som önskas, allt för att göra vistelsen så bekväm som möjligt.



Hotellen kan i sin tur använda Hotel Conversations för att proaktivt kontakta gästerna, skicka välkomstmeddelande eller erbjuda extra tjänster, såsom behandlingar, före ankomst. Detta för att förbättra kundupplevelsen innan resenärerna ens har stigit in i hotellets lobby.

– "Egencia Hotel Conversations kommer att revolutionera sättet som hotell och affärsresenärer interagerar med varandra, från första stund som en bokning är gjord, säger Michael Gulmann, SVP, Product Management på Egencia Brand. Vi har sett hur interaktionen har fördubblats under de senaste månaderna1 vilket tydligt visar på att detta är ett uppskattat mervärde när det kommer till affärsresor.

Ytterligare ett sätt att skapa mervärde för såväl kunderna som affärsresenärerna är Egencias flyg- och hotellpaket. Genom att välja ett flyg- och hotellpaket så minskar företagen den totala resekostnaden samtidigt som affärsresenären får tillgång till fler topprankade hotell som annars skulle vara utanför företagets resepolicy. När resenären bokar sitt flyg kommer rekommenderade hotell till specialpris att erbjudas för omedelbar bokning eller bokning inom tio dagar.



Med medarbetaromsorg som främsta prioritet förlitar sig redan idag Travel managers på Egencias Traveller Tracker för att direkt kunna se var i världen deras anställda befinner sig och på så sätt kunna stötta i oförutsedda situationer. Den senaste uppdateringen gör det möjligt att spåra inom ett större geografiskt område genom regionsökningar. Med den nya funktionen kan travel managers enkelt ringa in ett område över online-kartan och ta reda på om någon av de anställda befinner sig i ett visst område där det till exempel dragit in ett snöoväder eller annat som kan tänkas påverka resan.

