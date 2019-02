Egencia lanserer flere banebrytende funksjoner som gir ekstra verdi for bedriftene

Ved hjelp av Egencia Hotel Conversations muliggjør Egencia direkte dialog mellom de forretningsreisende og hotellene.

Egencias eksklusive fly- og hotellpakker forbedrer reiseprogrammene når både fly og hotell bestilles samtidig

Egencia Traveller Tracker støtter nå regionale søk for å hjelpe travel managere med å lokalisere og støtte de reisende dersom uforutsette situasjoner oppstår.

LONDON, 20. februar 2019 /PRNewswire/ -- I dag på Business Travel Show viser Egencia®, forretningsreiser fra Expedia Group™, frem tre nye kundefokuserte funksjoner i sin globale forretningsreiseplattform. Disse er laget for å forbedre kundeopplevelsene og øke de reisendes trygghet, men også for å gi ekstra verdi for bedriftene.

Egencia lanserer Hotel Conversations, en funksjon som muliggjør sømløs, toveiskommunikasjon mellom de forretningsreisende og hotellet. De reisende kan nå stille spørsmål, bekrefte detaljer og dele oppdaterte reiseplaner på farten gjennom Egencia-appen. De forretningsreisende kan for eksempel enkelt be om senere innsjekk når flyet blir forsinket eller spesifisere hva slags type pute de ønsker.

Hotellene kan også kontakte de reisende på forhånd, sende en velkomstmelding eller tilby ekstratjenester før den reisende ankommer hotellet. Dette gjør at hotellene kan forbedre kundeopplevelsen.

«Egencia Hotel Conversations vil revolusjonere måten hotellene og de forretningsreisende kommuniserer med hverandre,» sier Michael Gulmann, Chief Product Officer i Egencia. «Vi har sett at antallet dialoger har doblet seg i løpet av de siste månedene1, noe som er et bevis på at dette var en etterlengtet funksjon, fortsetter han.»

Gjennom Egencias fly- og hotellpakker kan både bedrifter og forretningsreisende nå dra nytte av Expedias unike forhold til hotellene. Ved å velge en pakke med både fly og hotell, kan bedriftene få en lavere totalpris, samtidig som de reisende får tilgang til hoteller som ellers kanskje hadde vært utenfor reisepolicyen. Når de reisende bestiller fly, vil de få se anbefalte hoteller til spesialpris som de kan bestille umiddelbart eller i løpet av 10 dager.

Aktsomhetsplikten er viktig for alle bedrifter, og mange travel managere benytter allerede Egencia Traveller Tracker for å umiddelbart kunne se hvor deres ansatte befinner seg når uforutsette situasjoner oppstår. Med den nyeste oppdateringen kan man søke i et større geografisk område gjennom regionale søk. Med denne nye funksjonen kan travel managere enkelt markere en sirkel eller firkant på kartet for å se om noen av de ansatte er i et bestemt område.

Se Egencia.com for mer informasjon.

Om Egencia

Egencia, et forretningsreiseselskap fra Expedia Group, tenker forretningsreiseadministrasjon på en helt ny måte og bidrar til mer fornøyde forretningsreisende og mer vellykkede forretningsreiseprogrammer. Egencia tilbyr en mer personlig opplevelse gjennom tilpasset tilgang til verdens mest relevante reiseutvalg. Hos oss i Egencia står kundene våre i sentrum for alt vi gjør, og vi tilbyr enestående kundeservice og nyskapende Travel Manager-verktøy for å øke besparelser og etterlevelse. Egencia hjelper både store og små virksomheter i over 60 land. Ta kontakt med oss på egencia.no, følg oss på Twitter og LinkedIn og se hva annet nytt vi jobber med på bloggen vår.

© 2019 Egencia LLC. All rights reserved. Egencia, and the Egencia logo are either registered trademarks or trademarks of Expedia, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

1 Data time period: October – December 2018

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729497/Egencia_Logo.jpg

Related Links

http://www.expediacorporate.com



SOURCE Egencia