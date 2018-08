Egis Technology Inc. maakt de omzet over Q2 2018 bekend

TAIPEI, Taiwan, 7 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (TWO:6462) heeft vandaag haar netto-opbrengsten over Q2 2018 bekendgemaakt.

Geconsolideerde netto-omzet Q2 2018 (x1000 Nieuw Taiwanese Dollar (NTD))

Periode Q2 2018 Q2 2017 j-o-j groei (daling)



% Q1 2018 k-o-k groei (daling)



% Netto-omzet 1.479.849 874.654 69% 1.633.685 9%

Over Egis Technology Inc.

Als een toonaangevende leverancier van biometrische vingerafdruklezers, specialiseert Egis Technology Inc. (TWO:6462) zich in de levering van een volledig bedrijfsklare solution met superieure sensorprestatie en softwarefunctionaliteit. Hun gepatenteerde matching-algoritme levert een van de beste foutieve afwijzings- en aanvaardingspercentages in de huidige markt en voorziet in maximale veiligheid en gemak. Egis' geavanceerde vingerafdruktechnologie is de aangewezen keuze voor implementatie in mobiele apparaten. Als bestuurslid van de FIDO Alliance, streeft Egis naar veiligheid en authenticatie voor iedereen in de online-wereld. Egis is gevestigd in Taipei, Taiwan met nevenvestigingen in China, Japan en de Verenigde Staten. Kijk voor meer informatie op www.egistec.com.

