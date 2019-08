Egis Technology Inc. rapporteert EPS van NT$3,46 in 2e kwartaal 2019

TAIPEI, Taiwan, 13 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462.TWO) rapporteerde in het 2e kwartaal van 2019 inkomsten van NT$1,899 miljoen, een stijging van 36% op kwartaalbasis, en een stijging van 28% op jaarbasis.

BM 2 kwartaal 2019 daalde 3 procentpunten op kwartaalbasis naar 38%. Maar op een pro forma-basis (exclusief afschrijvingsimpact) was de BM iets hoger dan het niveau van het kwartaal van 2019.

De OPM van het 2e kwartaal 2019 bedroeg 12%, een verbetering van 1 procentpunt ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019, maar een afname vergeleken met de OPM in het 2e kwartaal van 2018 van 17%.

EPS bedroeg NT$3.46, een verbetering vergeleken met NT$1,96 in het 1e kwartaal van 2019, maar een afname vergeleken met NT$4,20 in het 2e kwartaal van 2018.

De vraag van de belangrijkste Koreaanse klant werd de afgelopen maanden beïnvloed door de transitie van het model en andere macrofactoren.

Vooruitzicht

De omzet in het derde kwartaal van 2019 kan een lichte groei op kwartaalbasis vertonen, met juli als dieptepunt op maandbasis. Niettemin blijft de zichtbaarheid kort vanwege macro-gebeurtenissen zoals geschillen Korea/Japan-geschillen, handelsspanningen VS/China Huawei, enz.

Het binnenhalen van nieuwe modellen bij de belangrijke Koreaanse klant is in augustus begonnen en Egis zal in de 2e helft van 2019 werken aan meer smartphone-/ tabletmodellen werken dan in de 1e helft van 2019.

Voor Chinese klanten startten de leveringen van optische sensoren in juni/juli en de volume-testamenten breiden dit kwartaal verder uit.

Op basis van de huidige voorspellingen is waarschijnlijk een sterkere omzetgroei op kwartaalbasis te zien in het 4e kwartaal van 2019.

De ontwikkeling van de volgende generatie vingerafdrukproducten (ultraslank, enz.) en niet-vingerafdrukproducten (OIS, enz.) ligt op schema, met potentiële inkomstenbijdrage vanaf 2020.

Het bedrijf zal 3 evenementen organiseren. Het eerste is de OTC/KGI-conferentie in Singapore op 29 augustus, gevolgd door de OTC/KGI-conferentie in Hong Kong op 30 augustus. En tenslotte is er de Credit Suisse 20e Aziatische technologieconferentie in Taiwan van 4 tot 5 september.

