Egito está pronto para sediar uma COP27 marcante

SHARM EL SHEIKH, Egito, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- S. Ex.ª Sameh Shoukry, ministro das Relações Exteriores do Egito e presidente designado da COP27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022), destacou que o Egito está "pronto" para receber os líderes mundiais, delegados e partes interessadas na questão climática sob a bandeira "Juntos para implementação", após uma análise do local dos preparativos para a COP27 em Sharm El Sheikh, no Egito.

H.E. Sameh Shoukry, Egyptian Minister of Foreign Affairs and COP27 President-Designate, checking on the preparations for COP27.

A COP27, que será iniciada em 6 de novembro e sediará uma cúpula de líderes mundiais nos dias 7 e 8 de novembro, deverá estar entre os maiores encontros de partes interessadas na questão climática já realizados em uma COP, com mais de 30 mil representantes registrados.

Comentando sobre os preparativos para a conferência, S. Ex.ª Shoukry disse: "A Presidência egípcia da COP27 está pronta para receber a comunidade climática mundial em Sharm El Sheikh em novembro deste ano. Com a Presidência da COP27, estamos fazendo o máximo para criar um ambiente propício para negociações bem-sucedidas e resultados ambiciosos, críveis e concretos."

"Criaremos um cenário em que esperamos que todos os atores estatais e não estatais se unam com uma mentalidade colaborativa e construtiva para cumprir as medidas relativas ao clima. Estou confiante que a comunidade internacional responderá adequadamente à ocasião e garantirá uma COP27 bem-sucedida e impactante. Continuaremos a incentivar a comunidade internacional a tomar as decisões transformadoras necessárias para responder à gravidade da emergência climática que vivemos."

S. Ex.ª Shoukry visitou o local nesta semana reunindo-se com representantes da equipe de Presidência da UNFCCC e da COP27 para supervisionar os últimos retoques no local antes da conferência.

