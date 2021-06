EHA: Buenos resultados de mantenimiento con daratumumab en mieloma múltiple

European Hematology Association - El mantenimiento con daratumumab mejora la supervivencia sin progresión después del trasplante autólogo de células madre en pacientes con mieloma múltiple

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La parte 1 del estudio de fase 3 CASSIOPEIA comparó la adición de daratumumab a la inducción/consolidación de bortezomib, talidomida y dexametasona (D-VTd) con VTd solo en pacientes aptos para trasplante con mieloma múltiple recién diagnosticado. Los resultados del estudio mostraron una eficacia superior de D-VTd sobre VTd solo en combinación con el trasplante autólogo de células madre (ASCT), lo que llevó a la aprobación regulatoria del tratamiento. A continuación, presentamos los resultados del análisis intermedio de CASSIOPEIA parte 2 destinado a comparar el mantenimiento con daratumumab (16 mg/kg cada 8 semanas) con el tratamiento de observación en los 886 respondedores de la parte 1 del estudio.

Nuestro análisis intermedio mostró que los pacientes mantenidos con daratumumab exhibieron una supervivencia libre de progresión (SSP) significativamente más larga en comparación con el grupo de tratamiento de observación. Sin embargo, la estratificación de los pacientes por tratamiento de inducción / consolidación reveló que este beneficio solo apareció en pacientes tratados previamente con VTd en CASSIOPEIA parte 1. Los pacientes que recibieron D-VTd en la parte 1 y fueron colocados en mantenimiento con daratumumab mostraron una SSP comparable a la del grupo de observación. Además, el mantenimiento de daratumumab condujo a una profundidad de respuesta significativamente mayor y no se detectaron nuevas señales de seguridad. En resumen, el mantenimiento con daratumumab es beneficioso para los pacientes después de un ASCT que recibieron inducción/consolidación de VTd.

Presentador: Profesor Phillipe Moreau

Afiliación: CHU de Nantes, Nantes, Francia

Abstract: #S180 DARATUMUMAB MAINTENANCE VS OBSERVATION IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED MULTIPLE MYELOMA TREATED WITH BORTEZOMIB, THALIDOMIDE, AND DEXAMETHASONE ± DARATUMUMAB AND ASCT: CASSIOPEIA PART 2 RESULTS

