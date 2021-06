EHA: Ibrutinib + Venetoclax de primera línea para la leucemia linfocítica crónica

European Hematology Association - Ibrutinib + Venetoclax de primera línea es superior al clorambucil + obinutuzumab para la leucemia linfocítica crónica/linfoma de linfocitos pequeños

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La combinación de ibrutinib y venetoclax puede ser eficaz para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma de linfocitos pequeños (CLL/SLL) debido a los mecanismos de acción complementarios de las dos terapias dirigidas. Ibrutinib moviliza las células de CLL de los ganglios linfáticos e inhibe la proliferación de células cancerosas, mientras que venetoclax destruye las células cancerosas circulantes. El estudio GLOW es el primer ensayo clínico aleatorio que investiga la eficacia y seguridad de ibrutinib + venetoclax (I+V) como tratamiento oral de primera línea de duración fija en comparación con clorambucil + obinutuzumab (Clb+O) para CLL/SLL no tratadas. Un total de 211 pacientes fueron reclutados y aleatorizados 1:1 con una media de seguimiento de 27,7 meses.

Los pacientes tratados con I+V mostraron una supervivencia libre de progresión significativamente mejorada en comparación con los tratados con Clb+O, que fue consistente en todos los subgrupos predefinidos. Además, la tasa de enfermedad residual mínima indetectable (uMRD) tanto en la médula ósea como en la sangre periférica también fue significativamente mayor en el brazo I+V 3 meses después del final del tratamiento. Es importante destacar que el 84,5% de los pacientes de este grupo mantuvieron uMRD en sangre periférica a los 12 meses después de la conclusión del tratamiento. De manera similar, I+V logró tasas de respuesta completa más altas y prolongó el tiempo hasta la terapia posterior. Los efectos secundarios frecuentes de grado ≥3 emergentes del tratamiento fueron neutropenia (34,9%), diarrea (10,4%) e hipertensión (7,5%) para I+V. En conjunto, I+V como tratamiento de primera línea para CLL/SLL demostró una eficacia superior en comparación con Clb+O con una profundidad y duración mejoradas de la remisión y un perfil de seguridad tolerable.

Los resultados de este estudio serán presentados por el profesor Arnon Kater en la última sesión oral de ruptura el sábado 12 de junio.

Presentador: Profesor Arnon Kater

Afiliación: Amsterdam Medical Center, University of Amsterdam, Ámsterdam, Países Bajos

Abstract: # LB1902:FIXED-DURATION IBRUTINIB AND VENETOCLAX (I+V) VERSUS CHLORAMBUCIL PLUS OBINUTUZUMAB (CLB+O) FOR FIRST-LINE (1L) CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL): PRIMARY ANALYSIS OF THE PHASE 3 GLOW STUDY

