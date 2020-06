EHA25Virtual : avancées dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à haut risque

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le pronostic de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) à haut risque est encore insatisfaisant. Malgré la disponibilité de nouveaux agents pharmaceutiques (séparément ou combinés), la réponse thérapeutique et les rémissions de longue durée sont limitées et peuvent être améliorées. Dans l'essai CLL2GIVe, le groupe d'étude allemand sur la LLC a évalué un nouveau schéma thérapeutique de première intention pour les patients souffrant d'une LLC à haut risque et présentant une délétion du 17p et/ou une mutation du TP53.

Dans ce schéma thérapeutique, les patients reçoivent trois agents, de l'obinutuzumab, du vénétoclax et de l'ibrutinib au cours des six premiers mois, suivis d'une combinaison de vénétoclax et d'ibrutinib pendant les six mois suivants. Ensuite, un traitement de maintien à base d'ibrutinib est administré si une maladie résiduelle minimale (Minimal Residual Disease, MRD) indétectable et une rémission complète selon les critères de l'iwCLL n'ont pas été obtenus d'ici là. (Une MRD fait référence au petit nombre de cellules leucémiques pouvant demeurer dans le patient pendant le traitement, ou après le traitement, alors que le patient n'a aucun symptôme de maladie. Cela représente la principale cause de rechute dans les cas de leucémie.)

Le schéma thérapeutique est un traitement limité adapté à la réponse, qui a démontré des taux de réponse encourageants. Le taux de rémission complète était de 58,5 %. Chez 80,5 % des patients, la MRD est devenue indétectable dans le sang périphérique au 15e cycle. Le profil de sécurité était acceptable. En conclusion, le schéma GIVe est une option de traitement de première intention prometteuse pour les patients souffrant de LLC à haut risque.

Conférencières : Dr Henriette Huber[1],[2] (présentation orale) et Dr Simone Edenhofer[1] (conférence de presse)

Affiliation : [1] Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Allemagne; [2] Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Allemagne

Résumé de l'article : #S157 CLL2-GIVE, A PROSPECTIVE, OPEN-LABEL, MULTICENTER PHASE-II TRIAL OF OBINUTUZUMAB (GA101, G), IBRUTINIB (I), PLUS VENETOCLAX (VE) IN UNTREATED PATIENTS WITH CLL WITH 17P DELETION / TP53 MUTATION (CLL2-GIVE, UN ESSAI DE PHASE-II MULTICENTRIQUE, OUVERT ET PROSPECTIF AVEC L'OBINUTUZUMAB (GA101, G), L'IBRUTINIB (I) ET LE VÉNÉTOCLAX (VE) CHEZ DES PATIENTS NON TRAITÉS SOUFFRANT DE LLC ET PRÉSENTANT UNE DÉLÉTION DU 17P / UNE MUTATION DU TP53)

À propos du congrès annuel de l'EHA : Chaque année en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'EHA a transformé sa réunion physique en un congrès virtuel. Veuillez noter que notre politique relative aux embargos s'applique à tous les abrégés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'EHA ici.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

SOURCE European Hematology Association (EHA)