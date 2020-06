EHA25Virtual: l'étude de l'utilisation du daratumumab par voie sous-cutanée démontre des résultats cliniques améliorés dans le traitement des patients souffrant d'amylose

LA HAYE, Pays-Bas, le 13 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'amylose à chaines légères (AL) est un trouble multi-système rare et potentiellement mortel qui apparaît lorsque la moelle osseuse produit des morceaux d'anticorps anormaux qualifiés de chaînes légères, qui s'amassent pour former une substance appelée amyloïde. Ces amas d'amyloïde sont déposés dans les tissus et organes vitaux et interfèrent avec le fonctionnement normal des organes. Les individus diagnostiqués comme souffrant de cette maladie sont confrontés à un besoin urgent de nouveaux traitements, car il n'existe actuellement aucune option approuvée. Des combinaisons basées sur la chimiothérapie sont couramment utilisées contre l'amylose AL, mais des traitements plus efficaces sont nécessaires.

Le daratumumab est le premier et seul anticorps à administration sous-cutanée et dirigé contre la protéine CD38 approuvé à l'échelle mondiale pour traiter le myélome multiple. L'étude ANDROMEDA de phase 3 a évalué l'utilisation du daratumumab par voie sous-cutanée (SC) associé au cyclophosphamide, au bortézomib et à la dexaméthasone (D-CyBorD) par rapport à la combinaison CyBorD seule chez des patients nouvellement diagnostiqués comme souffrant d'amylose AL. Les résultats ont démontré que le critère d'évaluation principal, le taux de réponse hématologique complète, était de 53 % pour la combinaison D-CyBorD par rapport à 18 % pour la combinaison CyBorD. Le taux de réponse des organes sur six mois a presque doublé pour les patients traités avec la combinaison D-CyBorD par rapport à la combinaison CyBorD, à la fois en ce qui concerne les réponses cardiaques (42 % vs. 22 %) et rénales (54 % vs. 27 %). La combinaison D-CyBorD a eu un profil de sécurité acceptable correspondant à ce qui avait été précédemment observé pour le daratumumab par voie sous-cutanée ou la combinaison CyBorD seule. L'étude ANDROMEDA suggère que le daratumumab par voie sous-cutanée pourrait constituer un traitement prometteur pour les patients nouvellement diagnostiqués comme souffrant d'amylose AL, qui sont confrontés à un besoin urgent de nouvelles options de traitement.

Conférencier : Dr Efstathios Kastritis

Affiliation : Département de thérapeutique clinique, Université nationale et capodistrienne d'Athènes, École de médecine, Athènes, Grèce

Abrégé : #LB2604 SUBCUTANEOUS DARATUMUMAB + CYCLOPHOSPHAMIDE, BORTEZOMIB, AND DEXAMETHASONE (CYBORD) IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED LIGHT CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS: PRIMARY RESULTS FROM THE PHASE 3 ANDROMEDA STUDY (LE DARATUMUMAB PAR VOIE SOUS-CUTANÉE ASSOCIÉ AU CYCLOPHOSPHAMIDE, AU BORTÉZOMIB ET À LA DEXAMÉTHASONE (CYBORD) CHEZ DES PATIENTS NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉS COMME SOUFFRANT D'AMYLOSE À CHAÎNES LÉGÈRES : PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE ANDROMEDA DE PHASE 3)

Embargo : Veuillez noter que notre politique relative aux embargos s'applique à tous les abrégés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'EHA ici.

Site Internet : ehaweb.org

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

Related Links

https://ehaweb.org/



SOURCE European Hematology Association (EHA)