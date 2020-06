EHA25Virtual : la chimiothérapie combinée à la radiothérapie prépare mieux les enfants à une greffe de cellules souches que la chimiothérapie seule

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Succès thérapeutique dans le traitement des cancers de l'enfant, en particulier pour la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL). Plus de 90 % des patients atteints de LAL âgés de moins de 18 ans sont sauvés grâce à la chimiothérapie contemporaine. Cependant, les 10 % restants présentent une leucémie résistante ou récidivante et requièrent des programmes de traitement alternatifs. La greffe de cellules souches hématopoïétiques d'un donneur (GCSH allogénique) constitue l'une des thérapies les plus puissantes contre la leucémie. Environ 50 à 80 % de tous les patients pédiatriques atteints de LAL qui reçoivent une GCSH allogénique sont guéris, 20 % présentent une récidive (rechute) leucémique et 10 % décèdent de complications.

La GCSH allogénique est une procédure composée de plusieurs étapes :

Identifier un donneur adéquat, c'est-à-dire un frère ou une sœur ou une personne sans lien de parenté compatible. Réduire la leucémie du patient à un niveau indétectable à l'aide de la chimiothérapie, d'anticorps ou de cellules génétiquement modifiées du patient (« cellules CAR-T »). Recueillir un greffon du donneur en prélevant de la moelle osseuse, des cellules souches du sang périphérique ou du sang de cordon ombilical. Préparer le patient à la greffe (« conditionnement »). Réaliser la greffe de cellules souches.

Dans les cas de leucémies à risque élevé, la norme d'excellence pour les procédures de conditionnement est une combinaison d'irradiation corporelle totale (ICT) et de chimiothérapie à doses élevées. Cette approche est très efficace dans le contrôle des leucémies pendant l'étape de conditionnement, mais cette procédure peut entraîner des conséquences extrêmement négatives pour les patients à un stade ultérieur de leur vie : stérilité, retard de croissance, troubles pulmonaires et cancers secondaires.

Par conséquent, un vaste consortium d'experts en greffes pédiatriques a initié une étude mondiale visant à déterminer si le conditionnement basé sur la chimiothérapie pouvait remplacer l'ICT. Cette étude nommée FORUM (For Omitting Radiation Under Majority Age) a dû être arrêtée car le conditionnement à base de chimiothérapie montraient des résultats considérablement inférieurs (ex. : taux de survie global plus faible) par rapport à la combinaison d'ICT et de chimiothérapie. Les chercheurs vont désormais effectuer un suivi prospectif afin de mieux définir les avantages et limitations de diverses approches de conditionnement.

