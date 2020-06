EHA25Virtual : la perturbation du microbiome intestinal par un traitement antibiotique en début de vie suffit à induire la leucémie chez des souris prédisposées

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- La prédisposition génétique à la leucémie infantile est fréquente (>1-5 %), mais moins d'1 % des porteurs développeront la maladie. On estime que les stimuli infectieux jouent un rôle majeur dans l'étiologie des types les plus courants de leucémie aiguë lymphoblastique, mais les facteurs cruciaux menant à l'oncogénèse chez les enfants sont inconnus. Nous essayons de comprendre le mécanisme par lequel l'exposition naturelle aux infections courantes déclenche la maladie, avec pour but ultime d'identifier des stratégies de prévention potentielles.

Comme il existe une diaphonie évidente entre les bactéries commensales et le système immunitaire, le microbiome intestinal pourrait servir de pôle d'intégration de signaux environnementaux comme l'exposition aux infections, modulant le risque de développer une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B. Dans un modèle surin de LAL à précurseurs B humaine, nous avons démontré que le profil du microbiome fournit un biomarqueur qui pourrait être utilisé pour identifier les porteurs prédisposés à risque de développer une leucémie. De plus, nous avons démontré qu'une carence du microbiome intestinal suite à un traitement antibiotique en début de vie constitue un facteur de risque pour le développement de la leucémie. Nous prévoyons que le risque de développer la leucémie puisse être réduit par une modulation du microbiome intestinal en début de vie.

Conférencière : Dr Carolina Vicente-Duenas

Affiliation : Institut de recherche biomédicale de Salamanque (IBSAL), Salamanque, Espagne

Abrégé : #S100 AN INTACT GUT MICROBIOME PROTECTS GENETICALLY PREDISPOSED MICE AGAINST LEUKEMIA (UN MICROBIOME INTESTINAL INTACT PROTÈGE DES SOURIS GÉNÉTIQUEMENT PRÉDISPOSÉES CONTRE LA LEUCÉMIE)

À propos du congrès annuel de l'EHA : Chaque année en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'EHA a transformé sa réunion physique en un congrès virtuel. Ce congrès est destiné aux professionnels de la santé travaillant dans le domaine de l'hématologie, ou intéressés par celui-ci. Les sujets du programme scientifique couvrent la physiologie et le développement de cellules souches ; la leucémie ; le lymphome ; les diagnostics et traitements ; les troubles relatifs aux globules rouges, aux globules blancs et aux plaquettes ; l'hémophilie et le myélome ; la thrombose et les troubles hémorragiques ; ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches. Embargo : Veuillez noter que notre politique relative aux embargos s'applique à tous les abrégés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'EHA ici.

Site Internet : ehaweb.org

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

Related Links

https://ehaweb.org/



SOURCE European Hematology Association (EHA)