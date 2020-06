EHA25Virtual: la thérapie guidée par TEP permet l'omission de la radiothérapie chez les patients atteints de lymphome hodgkinien défavorable de stade précoce

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Depuis des décennies, le traitement multi-modal (TMM) comprenant quatre cycles de chimiothérapie et de radiothérapie est la norme en matière de soin des patients atteints de lymphome hodgkinien (LH) de stade précoce avec des facteurs de risque indiquant un pronostic défavorable (« LH défavorable de stade précoce »). Les résultats du TMM sont bons en ce qui concerne le contrôle du lymphome. Cependant, l'utilisation de la radiothérapie chez ce groupe de patients jeunes (âge moyen d'environ 30 ans lors de l'apparition de la maladie) suscite des inquiétudes concernant ses effets indésirables à long terme. Ces effets indésirables peuvent inclure des maladies cardiovasculaires et des tumeurs malignes secondaires.

L'étude HD17 visait à déterminer si la radiothérapie pouvait être omise du TMM chez les patients qui répondent bien à une chimiothérapie de type TEP (tomographie à émission de positons) au fluoro-2-désoxyglucose (FDG). 1 100 patients ont été recrutés dans le cadre de cet essai prospectif et randomisé européen.

L'essai HD17 a prouvé que l'omission de la radiothérapie n'entraîne pas une perte du contrôle tumoral chez les patients répondant bien à une chimiothérapie standard. Il est important de noter que la plupart des patients réagissent bien à la chimiothérapie et bénéficient de cette stratégie. L'efficacité globale de cet essai était extrêmement élevée. Au bout d'une période de suivi de cinq ans, seulement deux patients sur 1 100 sont morts de LH et un seul est décédé du fait des effets indésirables émergents du traitement. Dans l'étude HD17, la mortalité des patients souffrant de LH défavorable de stade précoce ne différait pas de la population allemande normale. Nous concluons de l'essai HD17 que le concept de TMM peut et devrait être remplacé par une omission de la radiothérapie guidée par TEP chez les patients atteints de LH défavorable de stade précoce récemment diagnostiqué.

Présentateur : Dr Peter Borchmann

Affiliation : Service I de médecine interne, Hôpital universitaire de Cologne, Cologne, Allemagne

Résumé : #S101 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY GUIDED OMISSION OF RADIOTHERAPY IN EARLY-STAGE UNFAVORABLE HODGKIN LYMPHOMA: FINAL RESULTS OF THE INTERNATIONAL, RANDOMIZED PHASE III HD17 TRIAL BY THE GHSG

À propos du Congrès annuel de l'AEH : Chaque année en juin, l'AEH organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. En raison de la pandémie de COVID-19, l'AEH a transformé cette année sa réunion physique en un congrès virtuel.



