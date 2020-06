EHA25Virtual : les patients adultes souffrant de drépanocytose pourraient rencontrer un risque accru de résultats indésirables liés à la maladie COVID-19

LA HAYE, Pays-Bas, 13 juin 2020 /PRNewswire/ -- La drépanocytose et la thalassémie sont de graves troubles sanguins héréditaires, souvent qualifiés d'« hémoglobinopathies ». Ils affectent principalement les populations ethniques minoritaires noires et asiatiques d'Angleterre. Afin assurer de hauts standards et un accès équitable aux soins, le National Health Service d'Angleterre a récemment commandité un modèle de réseaux de soins régionaux supervisés par un nouvel organisme, le National Haemoglobinopathy Panel. Cette structure organisationnelle a permis une réponse rapide à l'épidémie de COVID-19 ainsi que la collecte de données nationales sur les nouveaux cas et résultats afin de déterminer si les patients souffrant d'hémoglobinopathie rencontrent un risque de résultats indésirables liés à la maladie COVID-19.

Nous présentons une analyse sur les données recueillies jusqu'au 5 juin indiquant que la majorité des cas ont été légers et que les enfants en particulier ne semblent pas rencontrer de risque accru. Toutefois, les données suggèrent que les adultes souffrant de drépanocytose pourraient être plus à risque de résultats indésirables. Par conséquent, nous recommandons une suppression prudente des précautions d'isolement, et la priorisation de ce groupe de patients en ce qui concerne les nouveaux traitements et vaccinations contre la maladie COVID-19, lorsqu'ils seront disponibles.

Conférencier : Dr Paul Telfer

Affiliation : Queen Mary University of London, Barts Health NHS Trust, Londres, Royaume-Uni

Abrégé : #LB2606 REAL-TIME NATIONAL SURVEY OF COVID-19 IN HEMOGLOBINOPATHY AND RARE INHERITED ANEMIA PATIENTS (ENQUÊTE NATIONALE EN TEMPS RÉEL SUR LA MALADIE COVID-19 CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'HÉMOGLOBINOPATHIE ET D'ANÉMIE HÉRÉDITAIRE RARE)

À propos du congrès annuel de l'EHA : Chaque année en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'EHA a transformé sa réunion physique en un congrès virtuel. Ce congrès est destiné aux professionnels de la santé travaillant dans le domaine de l'hématologie, ou intéressés par celui-ci. Les sujets du programme scientifique couvrent la physiologie et le développement de cellules souches ; la leucémie ; le lymphome ; les diagnostics et traitements ; les troubles relatifs aux globules rouges, aux globules blancs et aux plaquettes ; l'hémophilie et le myélome ; la thrombose et les troubles hémorragiques ; ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches. Embargo : Veuillez noter que notre politique relative aux embargos s'applique à tous les abrégés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'EHA ici.

Site Internet : ehaweb.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

Related Links

https://ehaweb.org



SOURCE European Hematology Association (EHA)