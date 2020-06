EHA25Virtual : résultats prometteurs du traitement à base d'imételstat, un nouvel inhibiteur de télomérase, chez les patients atteints de syndromes myélodysplasiques de faible grade

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- IMerge est un essai clinique de phase 2/3 évaluant l'imételstat en tant que traitement pour les patients atteints de syndromes myélodysplasiques (MDS) de faible grade non-del(5q), dépendants des transfusions sanguines qui sont en rechute ou réfractaire au traitement avec des agents stimulant l'érythropoïèse.

Le critère d'efficacité primaire d'IMerge est le taux d'indépendance transfusionnelle à 8 semaines (RBC-TI), défini comme la proportion des patients n'ayant reçu aucune transfusion sanguine pendant huit jours consécutifs depuis leur début dans l'essai. Cette présentation présente les données d'efficacité et d'innocuité à long terme de 38 patients participant à l'essai clinique de phase 2 IMerge, basées sur date butoir fixée au 4 février 2020 et un suivi médian de 24 mois :

16 patients (42 %) ont enregistré une RBC-TI de 8 semaines, et 12 de ces répondants (75 %) ont affiché une augmentation du taux d'hémoglobine de > 3 g/dL par rapport au prétraitement pendant la période sans transfusion.

12 patients (32 %) ont obtenu une RBC-TI de 24 semaines.

11 patients (29 %) n'ont pas reçu de transfusion pendant plus d'un an ; la plus longue période sans transfusion était de 2,7 ans.

La durée médiane de la RBC-TI était de 88 semaines, la plus longue à ce jour signalée dans les LR MDS non-del(5q).

Des améliorations hématologiques érythroïdes ont été constatées chez 26 patients (68 %) avec une durée médiane de 93 semaines.

La durée de la réduction du clone malin mutationnel et cytogénétique, IT chez certains patients indiquent la potentielle activité de modification de maladie de l'Imetelstat.

Les effets indésirables plus fréquemment signalés étaient la cytopénie de grade > 3 traitable et réversible.

L'étape de phase 3 en double aveugle et contrôlée par placebo d'IMerge recrute des patients et est actuellement en cours.

Présentateur : Dr Uwe Plazbecker

Affiliation : Service d'hématologie et des thérapies cellulaires, Clinique universitaire de Leipzig, Allemagne

Résumé : #S183 TREATMENT WITH IMETELSTAT PROVIDES DURABLE TRANSFUSION INDEPENDENCE (TI) IN HEAVILY TRANSFUSED NON-DEL(5Q) LOWER RISK MDS (LR-MDS) RELAPSED/REFRACTORY (R/R) TO ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS (ESA) (LE TRAITEMENT AVEC L'IMETELSTAT FOURNIT UNE INDÉPENDANCE TRANSFUSIONNELLE DURABLE (IT) CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE MDS DE FAIBLE GRADE (LR-MDS) NON-DEL(5Q) FORTEMENT DÉPENDANTS À LA TRANSFUSION EN RECHUTE/RÉFRACTAIRES (R/R) AUX AGENTS STIMULANT L'ÉRYTHROPOÏÈSE (ESA)

À propos du Congrès annuel de l'AEH : Chaque année en juin, l'AEH organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, la réunion physique a été annulée au profit d'un congrès virtuel. Veuillez noter que notre politique d'embargo s'applique à tous les résumés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'AEH ici.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

SOURCE European Hematology Association (EHA)