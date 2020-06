Eha25virtual : Ruxolitinib, premier médicament éprouvé pour le traitement de la GvHD aiguë réfractaire aux stéroïdes

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- La maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) de forme aiguë constitue une limitation majeure pour la greffe des cellules souches allogéniques, et tous les patients ne répondent pas au traitement standard à base de stéroïdes. Lors de la récente étude REACH2 de phase 3 (NCT02913261), le ruxolitinib a amélioré les résultats chez les patients atteints de GvHD aiguë réfractaire aux stéroïdes. L'étude, qui incluait 309 patients, a montré qu'un pourcentage significativement plus élevé de patients avait répondu au ruxolitinib comparativement au traitement standard après 28 jours de traitement (62,3 % contre 39,4 % ; p < 0,001). Les résultats détaillés ont été publiés dans The New England Journal of Medicine en mai 2020 (DOI : 10.1056/Nejmoa1917635).

Dans cette analyse de suivi, nous avons étudié les réponses thérapeutiques chez différents sous-groupes de patients de l'essai REACH2. Les sous-groupes de patients ont été formés en fonction des diverses caractéristiques de patients enregistrées au début de l'étude.

Plusieurs sous-groupes de patients ont mieux répondu au ruxolitinib qu'au traitement standard, notamment :

Les patients âgés de 18 à 65 ans,

Les patients n'ayant pas répondu ou progressé vers des doses élevées de stéroïdes, et

Les patients présentant des degrés variables de gravité de la maladie, d'implication des organes, ayant été donneurs associés ou non, et ayant eu précédemment recours à un traitement de la GvHD.

De plus, comparé au traitement standard, un pourcentage plus élevé de patients traités avec le ruxolitinib a reçu une réponse au jour 28 et a maintenu la réponse au jour 56 (39,6 % contre 1,9 % ; p < 0,001). Aucune préoccupation de sécurité nouvelle ou inattendue n'a été observée.

En résumé, notre étude montre que le ruxolitinib est plus efficace que le traitement standard, résultant en un bénéfice cliniquement significatif pour les patients atteints de GvHD aiguë réfractaire aux stéroïdes. L'efficacité clinique en faveur du ruxolitinib a été observée chez différents sous-groupes. Le ruxolitinib est le premier nouvel agent à démontrer sa supériorité par rapport au traitement standard dans le cadre d'un essai de phase 3 chez des patients atteints de GvHD aiguë réfractaire aux stéroïdes.

Présentateur : Dr Robert Zeiser

Affiliation : Hôpital universitaire de Fribourg, Département d'hématologie, d'oncologie et de greffe de cellules souches, Fribourg, Allemagne

