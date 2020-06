EHA25Virtual : un changement de paradigme s'opère pour le traitement des patients âgés atteints de leucémie myéloïde aiguë récemment diagnostiqués

LA HAYE, Pays-Bas, le 13 juin 2020 /PRNewswire/ -- La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est principalement une maladie des personnes âgées. Les traitements standard de faible intensité couramment utilisés, tels que l'azacitidine ou la décitabine, n'apportent que des réponses limitées avec une survie médiane estimée à 9-10 mois et une rémission complète (RC) / RC avec un taux de récupération incomplète (CRi) <40 %. Nous avons évalué l'efficacité d'une association d'azacitidine et de vénétoclax chez des patients atteints de LMA n'ayant jamais été traités et qui n'étaient pas admissibles à une thérapie intensive.

Dans un essai multicentrique randomisé en double aveugle de phase 3 appelé « VIALE-A », l'efficacité du régime combiné a été comparée à un traitement par azacytidine plus un placebo. Chez 431 patients recrutés au niveau international dans l'essai VIALE-A, l'association d'azacitidine et de vénétoclax a entraîné une amélioration de la survie globale (14,7 contre 9,6 mois) et des taux de réponse CR/CRi (66 % contre 28 %), par rapport à l'azacitidine seule. En outre, la combinaison a été associée à des réponses plus rapides (le délai médian avant la CR/CRi n'était que de 1,3 mois) et plus durables (durée de 1,5 an), ainsi qu'à une incidence accrue de l'indépendance transfusionnelle (58 % contre 34 %).

En conclusion, cet essai multicentrique randomisé de phase 3, qui modifie les pratiques, établit le vénétoclax et l'azacitidine comme une nouvelle norme de soins pour les patients âgés atteints de LMA.

Présentatrice : Dr Courtney D. DiNardo

Affiliation : MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, États-Unis

Résumé : #LB2601 VIALE-A: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Study of Venetoclax with Azacitidine vs Azacitidine in Treatment-naïve Patients with Acute Myeloid Leukemia Ineligible for Intensive Chemotherapy

À propos du Congrès annuel de l'AEH : Chaque année en juin, l'AEH organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'AEH a transformé sa réunion physique en un congrès virtuel. Ce congrès est destiné aux professionnels de la santé travaillant dans le domaine de l'hématologie, ou intéressés par celui-ci. Les sujets du programme scientifique couvrent la physiologie et le développement de cellules souches ; la leucémie ; le lymphome ; les diagnostics et traitements ; les troubles relatifs aux globules rouges, aux globules blancs et aux plaquettes ; l'hémophilie et le myélome ; la thrombose et les troubles hémorragiques ; ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches. Embargo : Veuillez noter que notre politique relative aux embargos s'applique à tous les abrégés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la Politique relative aux médias et aux embargos de l'EHA ici.

Site Internet : https://ehaweb.org/

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

SOURCE European Hematology Association (EHA)