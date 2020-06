EHA25Virtual : un nouveau paradigme dans le traitement du lymphome hodgkinien récidivant et réfractaire

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Les patients atteints de lymphome hodgkinien classique récidivant/réfractaire (LHc R/R) disposent de peu d'options de traitement lorsqu'ils sont inéligibles à une transplantation de cellules souches (TCS) autologue en raison de maladies chimio-réfractaires, de comorbidités ou d'un âge avancé. Le blocage de la protéine de mort cellulaire programmée 1 (PD-1) à l'aide du pembrolizumab a révélé une activité antitumorale prometteuse dans une étude de phase 2. La récente étude de phase 3 KEYNOTE-204 a comparé l'efficacité et l'innocuité du pembrolizumab avec celle du brentuximab vedotin chez les patients atteints de LHc R/R.

Des patients atteints de LHc R/R ont été répartis au hasard selon un quotient 1:1 pour recevoir une dose de 200 mg de pembrolizumab ou une dose de 1,8 mg/kg de brentuximab vedotin toutes les trois semaines. Ces patients avaient préalablement reçu une TCS autologue ou étaient inéligibles à une TCS autologue, présentaient des signes mesurables de maladie et affichaient un indice de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 ou 1. L'effet du traitement a été évalué avec comme critères d'évaluation primaires la survie sans progression (SSP) et la survie globale.

La monothérapie à base de pembrolizumab a révélé une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la SSP comparativement au brentuximab vedotin (13,2 vs, 8,3 mois ; risque relatif [IC de 95 %] : 0,65 [0,48-0,88] ; P = 0,00271), avec un profil d'innocuité conforme aux profils connus de chaque agent. En outre, l'avantage en termes de SSP s'est étendu à des sous-groupes clés de patients atteints de LHc R/R, notamment ceux souffrant de maladies réfractaires primaires ou n'ayant pas reçu préalablement une TCS autologue. Par conséquent, le pembrolizumab devrait être considéré comme l'option de traitement privilégiée et une nouvelle norme de soin pour le traitement du LHc R/R chez les patients ayant rechuté suite à une TCS autologue ou qui sont inéligibles à une TCS autologue.

Présentateur : Dr Pier Luigi Zinzani

Affiliation : Institut d'hématologie « L. e A. Seràgnoli » , Université de Bologne, Bologne, Italie

Résumé : #LB2600 Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Pembrolizumab Versus Brentuximab Vedotin for Treatment of Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma: KEYNOTE-204

