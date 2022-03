EHEMALIGE US-GREEN BERETS BRINGEN ROSENKRÄNZEN, LEBENSMITTELN, UND MEDIZIN UND KEHREN MIT GERETTETEN UKRAINISCHEN KINDERN NACH POLEN ZURÜCK

In der „Mercy Hut" der Knights of Columbus in Hrebenne an der ukrainischen Grenze, wo die Flüchtlinge mit Mitgefühl, Essen, Wärme, medizinischer Versorgung und einer Kapelle empfangen werden, traf das Goya Cares-Team einen der vielen Flüchtlinge, die dort vorbeikamen. Sie hören die Worte von Nella, die mit ihrem 4-jährigen Sohn Andrei unterwegs ist. Sie wiederholt die Bitte ihres Mannes, als sie ihr Haus in der Ukraine verließ: „Liebe und beschütze unseren Sohn, und ich werde unser Land beschützen und verteidigen."

Das Goya Cares Team war bewegt von dem unglaublichen Mut, dem Mitgefühl und der Liebe einer Mutter, die mit der Betreuung, dem Schutz und der Pflege ihres kostbaren Kindes betraut ist.

„Aus erster Hand die unglaubliche Kraft der Liebe und des Schutzes einer Mutter für ihr Kind zu erleben, gibt der Welt Hoffnung, dass die Kraft der Liebe den Hass besiegen kann und dass die Kraft des Gebets das Böse besiegt, indem sie uns näher zu Gott bringt", sagte Bob Unanue, Präsident und CEO von Goya Foods.

