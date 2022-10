EICMA 2022 : Yadea dévoile de nouveaux modèles et présente sa gamme de produits avec ses dernières technologies

MILAN, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La marque leader de véhicules électriques à deux roues, Yadea (01585:HK), a annoncé qu'elle exposera ses derniers modèles à l'EICMA 2022 du 8 au 13 novembre à Fiera Milano, Milan, Italie. L'EICMA 2022, l'un des salons les plus importants au monde pour les véhicules à deux roues, sera l'occasion pour Yadea de présenter davantage sa gamme de produits exceptionnels à l'échelle mondiale. La société a également annoncé qu'elle organisera une conférence de lancement d'une double gamme de produits le 8 novembre à 16 h 40, heure locale (15 h 40 GMT), sur le thème « Glow with Red ».

Avec plus de 100 ans d'histoire, le salon international de la moto et des accessoires (EICMA) est réputé pour être une source d'inspiration pour la mobilité et un incubateur de tendances et de passions. L'exposition de Yadea, l'une des marques les plus importantes au monde dans le domaine de la mobilité électrique, constituera un moment fort de l'événement. La société est prête à lancer une série de nouveaux produits destinés aux consommateurs d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est.

« Depuis notre première visite à l'EICMA en 2009, Yadea est devenue une marque mondiale de micromobilité de premier plan vendue dans 100 pays et régions. En y réfléchissant, nous avons l'occasion de mesurer le chemin parcouru et de confirmer notre volonté de poursuivre notre croissance et de servir davantage de clients dans le monde », a déclaré Aska Zeng, directeur général de la division Europe de Yadea. « Pour l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur la conception des produits et l'innovation technologique, en offrant une expérience utilisateur cohérente à nos clients et en améliorant nos produits pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. »

À l'EICMA 2022, Yadea présentera une gamme variée de produits, notamment des scooters électriques, des vélos électriques, des trottinettes électriques, etc. L'un des points forts sera la gamme Guanneng 3 nouvellement améliorée, qui représente une nouvelle génération de véhicules électriques intelligents à longue autonomie et se caractérise par une technologie de batterie révolutionnaire à longue durée de vie. La batterie est capable de plus de 1 000 cycles, avec une capacité supérieure de 30 % à celle des batteries au plomb classiques et une protection contre les basses températures. L'exposition présentera également des appareils tels que l'élégante bicyclette électrique Y80, qui allie style et performance, avec un moteur de 350 W délivrant un couple de 100 Nm alimenté par une batterie de grande capacité de 36 V 10,5 Ah pouvant atteindre une autonomie de 80 km (en mode assisté).

Le stand de Yadea sera situé au Hall 11, M06, Fiera Milano, où les participants à l'EICMA sont invités à visiter et à découvrir la gamme de produits et la technologie innovante de Yadea. Le partenaire de la marque, Studio F. A. Porsche, participera également à l'événement avec Yadea le 8 novembre.

Au cours des deux dernières années, Yadea n'a cessé de démontrer sa volonté de s'imposer comme une marque de renommée internationale. Grâce au lancement de la marque en Espagne sous le thème #YADEATakestheCity, à l'installation de son centre d'opérations allemand, à sa participation au salon Eurobike et à son partenariat avec des entreprises locales en Europe, Yadea s'engage à développer son image de marque et à atteindre de nouveaux marchés. En continuant à mettre l'accent sur l'innovation et la R&D, Yadea est bien placée pour consolider sa position de leader du marché mondial de la production de véhicules à deux roues à moteur électrique.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

