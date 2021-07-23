Eighty Six Brand 為 Delta-8 市場增添甜美的 SUGAR

Eighty Six Brand推出一款在網上獨特發售的 Delta-8 食用食品 - SUGAR，以進一步推動實現更高境界的精神狀態。

在食用食品方面，典型消費者的選擇有限，大多數食品品牌只提供軟糖、烘焙食品或膠囊。 鑑於嚴重欠缺產品創新，SUGAR 在網上提供了一系列 Delta-8 食用食品，其明確目標是提供既美味又有效的選擇。

SUGAR 首次在網上推出七款美味的 Delta-8 食用食品。 Sour Peach Rings 和 Sour Belts 是經典之作。然而，兩種標誌性糖果的 Chamoy 同等物立即使該品牌與眾不同。Chamoy 是一糖果且帶有微辣外層，適用於經典的墨西哥甜食，使整個食用體驗更加愉快。

SUGAR 還借鑒亞洲最常見的啫喱杯小吃，推出 Melon Jelly Gummy Bites，一款介乎普通軟糖和黏性較低啫喱之間的甜食，使甜美西瓜的風味爆發，加上 Delta-8 的全部力量，再次使整個吃的體驗愉快騰飛。

最後，SUGAR 推出了牛奶朱古力和忌廉曲奇朱古力棒。雖然大麻朱古力並不是一種新趨勢，但劑量往往是一種碰運氣的體驗。SUGAR 添加切割線和關於如何分解朱古力棒的明確說明來簡化此過程，以確保您一次又一次獲得所需的效力。

什麼是 Delta-8 THC 食用食品？

Delta-8 THC 或四氫大麻酚是一種在大麻中自然產生的次要大麻素。這種體驗提供較少的心理活動體驗，有效消除傳統 Delta-9 THC 具有的焦慮和偏執。作為一種食物，Delta-8 食用食品必須首先經過腸胃，然後才能分配至血液。如以可吸入霧化器煙彈使用 Delta-8 時，消化所需的額外時間會導致更持久和更有效的精神體驗。

您可以在其網站找到在網上發售的 SUGAR Delta-8 食品，並且在大多數州份都可以合法購買。有關可使用 SUGAR 和 Delta-8 的地點更新名單，請務必查看有關文章。

Eighty Six Brand

Related Links

https://www.eightysixbrand.com



SOURCE Eighty Six Brand