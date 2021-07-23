Eighty Six推出Delta-8新产品

Eighty Six Brand推出了SUGAR，这是一款在网上销售的独特产品，是加入了Delta-8四氢大麻酚的大麻食品，旨在进一步让人的大脑达到一种欣快的状态。

当提到大麻食品时，普通消费者的选择有限--大多数大麻食品品牌只提供软糖、烘焙或胶囊等几种形式的商品。考虑到当前产品创新的严重不足，SUGAR在网上提供一系列添加了Delta-8四氢大麻酚的大麻食品，其明确目标是提供某种既有功效又能激起食欲的产品。

首次推出的SUGAR系列包括7种美味可口的添加了Delta-8四氢大麻酚的大麻食品。酸味桃圈和酸味条是经典大麻食品。 然而，这两种标志性糖果所含的与“查莫伊”（Chamoy）等效的成分正是让该品牌从其他品牌中脱颖而出的直接因素。 查莫伊（Chamoy）是包裹在经典墨西哥糖果上的甜而略辣的糖衣，使大麻食品的整体体验更加令人愉悦。

SUGAR系列的西瓜果冻软糖（Melon Jelly Gummy Bites）也借鉴了果冻杯--亚洲最常见的零食。介于正常的软糖和不太粘稠的果冻之间，西瓜果冻软糖将西瓜的甜味与Delta-8的威力充分结合，带给人一种香甜美味的西瓜味觉冲击，再次让您沉浸在食用它的愉悦体验中，作用机制正如它带给您欣快感体验一样。

最后，SUGAR系列大麻食品中也添加了牛奶巧克力和曲奇奶油巧克力棒。尽管添加大麻的巧克力并非新趋势，但剂量通常很随意。通过添加切割线和有关如何分离巧克力棒的明确说明，SUGAR简化了这种情况，确保您能够一次又一次地获得您所寻求的功效。

Delta-8 THC大麻食品是什么？

Delta-8 THC，或者称“四氢大麻酚”，是一种在大麻中天然产生的少量大麻素。这种体验会带来较低的精神兴奋感，有效消除了传统的Delta-9四氢大麻酚导致的焦虑和妄想症状。作为一种大麻食品，含有Delta-8的食物必须首先经过胃和肠道，然后才能输送到血液系统。与将Delta-8作为可吸入烟弹的消耗方式相比，它需要更长的时间来消化，因而也导致它对精神有更持久的功效。

通过其专门网站可在线找到SUGAR Delta-8大麻食品，在美国大多数州都可合法供应。有关SUGAR和Delta-8产品销售网点的最新列表，请务必查看其专题文章。

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SOURCE Eighty Six Brand