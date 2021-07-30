Eighty Six推出一次性电子烟

什么是Delta-8四氢大麻酚一次性电子烟？

Delta-8 THC，或者称“四氢大麻酚”，是一种在大麻中天然产生的少量大麻素。 作为传统Delta-9四氢大麻酚的一种相似物，Delta-8会产生更温和的精神效果，让您能够享受可控制的兴奋感，而无需担心会产生吸食过多过快后通常体验到的焦虑感或妄想症。

Delta-8四氢大麻酚一次性电子烟内含可充电电池、储存Delta-8馏出物的一克容量储液器以及用于在一个方便的装置中将全部馏出物气化的线圈系统。 耗尽Delta-8后，只需将整个装置扔掉即可。这样，无需携带多个部件即可实现相同效果，尽享卓越的Delta-8体验！

Eighty Six Brand一次性电子烟详解

Eighty Six BrandDelta-8一次性电子烟系列包括迄今为止其最受欢迎的五种口味。 在Berry Slush、Boo Berry、Cereal Killer、Grape Soda与Jen & Berry's之间，该产品通过对各种流行口味进行重新设计和重新配方而成。 这一结果保留了电子烟的原有风味，同时增强了功效。

对于那些寻求致幻体验的人士而言，Boo Berry是一款经过重新设计的Blue Dream，并加入了Lemon Haze口味。 用户可以体验同样出色的以蓝莓为主导的口感，伴有柠檬的香调，让您在履行日常职责的同时让大脑富有创意和保持警觉。

对于希望在日常生活中加入更多清凉感的人士而言，Jen & Berry's（以前称Gelato）通过在配方中加入冰淇淋蛋糕讨好酷爱冰淇淋的人群。 在繁忙的工作之余，就像是信手拈起一块经典巧克力饼干，浓郁的香草冰淇淋味裹挟在饼干脆皮之间，让用户在品尝美味的同时，享受惬意的悠闲时光。

准备好迈出第一步？

虽然某些州可能设有关于购买和消费Delta-8四氢大麻酚的具体法规和法律，但它符合联邦法律要求的。 如果您所生活的国家禁止使用休闲类大麻，或者您只是寻求体验较为温和、也更易掌控的精神兴奋感，Eighty Six Brand的全新Delta-8 THC一次性电子烟系列就是一款可行的替代品。

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SOURCE Eighty Six Brand