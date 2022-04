Ein neues Off-Road-Star-Modell: GWM bringt mit dem GWM TANK500 einen neuen Luxus-Business-SUV auf den Markt

Der GWM TANK500 hat ein robustes Äußeres und ein größeres Karosserieprofil als andere Modelle seiner Klasse. Der große horizontale Kühlergrill und die eckigen Originalscheinwerfer an der Front sorgen für eine ausgereiftere und gleichmäßigere Optik. Die Linien der Karosserie, zum Beispiel die Seitenlinie in der Mitte der Karosserie, die Scheinwerfer und Rücklicht verbindet, verlaufen glatt und zeichnen sich durch ihre Feinheit aus.

Neben seiner beeindruckenden Erscheinung vermittelt das Innere des GWM TANK500 ein Gefühl der Geborgenheit. Im Innenraum des Fahrzeugs sind in großem Umfang weiche Materialien und Holzmuster verarbeitet, die für eine elegante und gleichzeitig warme Atmosphäre sorgen. Sowohl das Lenkrad als auch die Sitze sind mit echtem Leder bezogen, um dem Benutzer den Komfort des Luxus-Business-Modells zu vermitteln, wenn er das Lenkrad berührt oder sich im Sitz zurücklehnt.

Das Fahrzeug verfügt über zahlreiche Einstellmöglichkeiten, wie sie Luxuswagen bieten, zum Beispiel Internet of Vehicles, Panorama-Schiebedach und Sichtschutzglas. Insbesondere das Design des Sichtschutzglases spiegelt die Details der Luxusqualität des GWM TANK500 wider.

Was das Fahrerlebnis betrifft, so zeichnet sich der GWM TANK500 in Hinblick auf Fahrten im Gelände durch die Erkundungsfähigkeit und die Fahrgestellkonstruktion der Marke TANK aus. Noch wichtiger ist, dass das Fahrzeug das erste GWM-Modell ist, das mit der Antriebskombination 3.0T+9AT ausgestattet ist. Die starke Leistung kann nicht nur bei der Bewältigung verschiedener komplexer Straßenverhältnisse helfen, sondern vermittelt dem Benutzer durch ihre Stabilität auch ein angemessenes Gefühl der Sicherheit.

Dieses neue Modell ist auch für Offroad-Neulinge geeignet. Der Allradantrieb kann auf Zweiradantrieb umgeschaltet werden, um Kraftstoff zu sparen. Die Bedürfnisse der Nutzer können erfüllt werden, ganz gleich, ob es sich um gelegentliche Fahrten im Gelände oder den täglichen Pendlerverkehr handelt.

Nach der Probefahrt mit dem GWM TANK500 äußerten sich viele Benutzer positiv darüber, dass das Auto die Erwartungen der Verbraucher an ein hochwertiges Autoleben in naher Zukunft umfassend erfüllt. Der GWM TANK500 ist eher ein Allround-Assistent für die ganze Familie, der die Rolle eines umfassenden Dienstleisters für geschäftliche Zwecke, das tägliche Pendeln und Familienreisen übernimmt.

Die Markteinführung des GWM TANK500 wird mehr Nutzer für die Marke TANK gewinnen, während der GWM TANK300, das erste Erfolgsmodell der Marke TANK auf dem lokalen Markt, sich immer noch großer Beliebtheit erfreut.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 plant GWM die Einführung von GWM TANK300 und GWM TANK500 auf den Überseemärkten. Beide Modelle werden den Nutzern weltweit viele angenehme Überraschungen bescheren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801703/image_1.jpg

SOURCE GWM