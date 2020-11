Ein Paar Wochen Vor Dem Jahresende Präsentiert Cognac LOUIS XIII Seine „Geschenkkollektion"

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8794451-louis-xiii-cognac-presents-the-gift-collection/

ein zeitloser Erfahrungsschatz

Die Geschenkkollektion umfasst sechs Kassetten, die jeden Kunden zu einem anderen Erlebnis mit einem Cognac LOUIS XIII einladen, intensiviert durch Extras in Zusammenhang mit dem Ritual oder der Verkostung, z. B. Bellota Schinken oder Kaviar. Jede Kassette aus der Geschenkkollektion enthüllt einen zeitlosen Schatz, der entdeckt werden will. Die Kassette besticht durch modernes Design, den roten Schriftzug Cognac LOUIS XIII und eine elegante Umhüllung mit dem typischen Fleur-de Lys Verschluss. Beim Öffnen der Kassette offenbaren sich dem Kunden drei Fächer. Das größte Fach enthält einen klassischen Dekanter mit einem Cognac LOUIS XIII. Das obere Fach enthält zwei Cognac Gläser mit eingravierter Fleur-de-Lys (kreiert vom französischen Designer Christophe Pillet). Beide können mit einer besonderen Mitteilung, einem Namen oder einem Datum versehen werden.

Eine Auswahl persönlich gestalteter Geschenkkassetten

Das untere Fach ist mit einer Auswahl exklusiver Geschenke und Extras gefüllt, die in Zusammenarbeit mit französischen Häusern, z. B. Bernardaud, Christophle und S.T. Dupont kreiert wurden und zum Dekanter und zu den Gläsern passen. Bei der Kreation der Geschenke wurde dem persönlichen Wunsch jedes einzelnen Kunden, einer Person seiner Wahl auf besondere Weise seinen Dank auszusprechen oder sie zu honorieren, Rechnung getragen. Es gibt übrigens auch die Option, eine Einladung zu verschenken, das Haus Remy Martin, deren Kreation der Cognac LOUIS XIII ist, in der französischen Stadt Cognac zu besichtigen, um sich im Rahmen einer Verkostung auf eine Zeitreise zu begeben. Weitere Optionen: Teilnahme an einer Eröffnungszeremonie in Begleitung eines engagierten Botschafters der Marke oder die Verkostung eines Cognac LOUIS XIII in einer angesehenen Bar, einem namhaften Hotel oder Palast.

Die Geschenkkollektion Cognac LOUIS XIII ist in den Boutiquen der französischen Stadt Cognac, in London, Beijing, Xi'an, Shenzhen, Hangzhou und in unseren e-Boutiquen, speziell für Großbritannien, erhältlich. www.louisxiii-cognac.com.

Die Geschenkkollektion Cognac LOUIS XIII umfasst 6 Kassetten, die individuell gestaltet werden können. Das Kenner-Set, das Zigarren-Set, das Kaviar Set, das Bellota-Set, das Servier-Set und das Souvenir-Set.

Preis: 4 000 bis 10 000 Euro, je nach Thema und Erlebnisoptionen.

Cognac LOUIS XIII Pressekontakte:

[email protected]

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334674/Louis_XIII_Keyvisual.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334675/LOUIS_XIII_BELLOTA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_XIII__Cognac_Logo.jpg

SOURCE LOUIS XIII