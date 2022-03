Ein weiterer Erfolg für Hexaware! 5 Jahren in Folge unter den Top 3 der Whitelane Research IT Sourcing Studie

LONDON, 4. März 2022 /PRNewswire/ -- Whitelane Research, ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf Sourcing-Analysen spezialisiert hat, hat Hexaware in der IT-Sourcing-Studie 2021/2022 in die Top 3 für Kundenzufriedenheit eingestuft. Zum fünften Mal in Folge hat das Unternehmen nun seinen Platz unter den ersten drei in der Rangliste der Kundenzufriedenheit in Europa behaupten können. Mit einem Ergebnis von 79 % für die allgemeine Zufriedenheit liegt Hexaware auch bei drei anderen individuellen KPIs (Key Performance Indicators) auf Platz eins.