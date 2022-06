EINE DER GRÖSSTEN ELEKTROBUSFLOTTEN AMERIKAS ZEIGT, DASS DIE BETRIEBSKOSTEN VON ELEKTROBUSSEN MIT KABELLOSEN LADEGERÄTEN VON MOMENTUM DYNAMICS NUR HALB SO HOCH SIND WIE DIE EINES DIESELBETRIEBENEN BUSSES

Momentum Dynamics hat Ende 2017 das erste drahtlose Ladesystem bei Link Transit installiert und vor kurzem im Jahre 2021 die Installation von vier induktiven 300-kW-Ladestationen abgeschlossen, drei in der Columbia Station und eine in Leavenworth, Washington. Diese vier gemeinsam genutzten Ladestationen unterstützen alle Elektrobusse von Link Transit und sorgen dafür, dass sie den ganzen Tag über in Betrieb sind.

„Die kabellosen Ladestationen von Momentum waren für uns ein entscheidender Faktor", erläuterte DeRock. „Sie laden unsere Elektrobusse bei Zwischenstopps von ein paar Minuten auf und sorgen für zusätzliche Reichweite, sodass unsere Busse 12 bis 14 Stunden am Tag im Einsatz bleiben können – selbst in der klirrenden Kälte des Winters. Selbst an den kältesten Tagen haben die Busse am Ende des Tages in der Regel noch 40–50 % Batterieladung. Die Kosteneinsparungen sind real und messbar. Zusammen mit der Verfügbarkeit von preiswerter, sauberer, erneuerbarer Energie aus Wasserkraft aus dem Columbia River und geringeren Wartungskosten macht dies die Erweiterung unserer Flotte von batterieelektrischen Bussen zu einer finanziell sinnvollen Lösung im Kampf gegen den Klimawandel."

Um veraltete Dieselbusse zu ersetzen und den Service zu erweitern, wird Link Transit Anfang 2023 drei weitere 35-Fuß-Busse und später im Jahr 2023 weitere acht 30-Fuß-Busse erhalten, die alle die drahtlosen Ladestationen von Momentum verwenden werden, um die Reichweite zu erhöhen und die betriebliche Effizienz zu steigern.

„Wir freuen uns sehr, Link Transit bei seinem Streben nach einer gesünderen Zukunft auf wirtschaftlich vorteilhafte Weise zu unterstützen", kommentierte Andy Daga, CEO von Momentum Dynamics. „Kabelloses Laden macht das Flottenmanagement sehr effizient, denn das System bietet eine größere Reichweite und macht ein Depot voller Kabel und Ladegeräte überflüssig, die alle dem Verschleiß unterliegen und eine Gefahr für die Belegschaft darstellen. Es ist das zuverlässigste und kostengünstigste Ladesystem für Flotten, das heute verfügbar ist."

Zu den anderen Gemeinden, die für Ihre Nahverkehrsbusse kabellose Ladestationen nutzen, die von Momentum Dynamics installiert wurden, gehören Indianapolis, Martha's Vineyard, Chattanooga, Tennessee, und neue Installationen in Washington, Oregon, Kalifornien und anderen Staaten der USA. Das neue Terminal des internationalen Flughafens von Kansas City wurde mit kabellosen Ladestationen ausgestattet, um die Busse zu unterstützen, die die Passagiere zwischen dem Terminal und den Anlagen transportieren. Die anfängliche Flotte von 7 (später 28) Bussen wird mit nur zwei gemeinsam genutzten kabellosen Ladestationen im Dauerbetrieb gehalten.

Momentum Dynamics mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, ist der weltweit führende Anbieter von induktiven Hochleistungs-Ladegeräten für alle Arten von Elektrofahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Bussen, Lieferwagen und Schwerlastwagen. Das Unternehmen praktiziert technologische Innovation von Weltrang durch modulares Design und ist für die außergewöhnlichen Leistungen und das einzigartige Fachwissen seiner Ingenieure und Wissenschaftler bekannt. Momentum wurde mit dem 2019 Emerging Technology Award des Mechanical Engineering Magazine ausgezeichnet. Bitte besuchen Sie www.momentumdynamics.com oder LinkedIn für weitere Informationen über Momentum.

