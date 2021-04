Eine der größten Initiativen, die Weltmeere zu schützen

Blue Nature Alliance Partner wollen in den nächsten fünf Jahren 18 Millionen Quadratkilometer der Weltmeere schützen

ARLINGTON, Va., 20. April 2021 /PRNewswire/ -- Eine neue Initiative zum Schutz der Ozeane wurde ins Leben gerufen, um in den nächsten fünf Jahren den Schutz und die Erhaltung von 18 Millionen Quadratkilometern der Weltmeere (7 Millionen Quadratmeilen) zu erreichen - ein Gebiet, das doppelt so groß ist wie das Festland der Vereinigten Staaten und größer als der südamerikanische Kontinent.

Unter der Leitung von Conservation International arbeiten an dem Projekt mit dem Namen Blue Nature Alliance The Pew Charitable Trusts, die Global Environment Facility, die Minderoo Foundation und die Rob and Melani Walton Foundation zusammen. Die Allianz will insbesondere in Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften, Wissenschaftlern und Hochschulen und anderen Partnern den Schutz der Meere erweitern und verbessern.

Die Blue Nature Alliance arbeitet mit Regierungen und anderen Partnern an groß angelegten Projekten in der Lau Seascape auf den Fidschis, im Südpolarmeer der Antarktis und auf Tristan da Cunha, um gemeinsam den Schutz von 4,8 Millionen Quadratkilometern Ozean zu sichern. Die Allianz wird bald in Kanada, Palau, den Seychellen und im westlichen Indischen Ozean aktiv werden. Dadurch soll der Schutz von fast 2 Millionen Quadratkilometern (734.000 Quadratmeilen) des Ozeans gewährleistet werden. Weitere 18 Projekte der Blue Nature Alliance sind in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum geplant. Die Blue Nature Alliance wird die nächste Runde von Standorten im Sommer 2021 bekannt geben.

„Ein gesunder Ozean ist der Schlüssel zu unserer Existenz. Er liefert Nahrung und Arbeit für einen Großteil der Menschen auf der Welt und die Hälfte des Sauerstoffs, den wir alle atmen. Dennoch ist ein deutlich kleinerer Teil unserer Ozeane geschützt, verglichen mit Schutzgebieten auf dem Land", sagte 'Aulani Wilhelm, Senior Vice President of Oceans bei Conservation International. „Wir müssen weltweit zusammenarbeiten, in Partnerschaft mit lokalen Regierungen und indigenen Völkern, um den Schutz unserer Meere zu einer Priorität zu machen. Es ist jetzt an der Zeit, große praktische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Arbeit voranzubringen."

Die Ozeane dieser Welt stehen unter Stress, sie sind durch den Klimawandel, schädliche Fischereipraktiken und Umweltverschmutzung bedroht. Die Wissenschaft zeigt, dass der Schutz und die Erhaltung großer Teile des Ozeans notwendig sind, um für Atemluft zu sorgen, das Klima zu regulieren und das essentielle Niveau der Biodiversität zu erhalten."

„Von den Küsten bis zur Hochsee müssen wir den Naturschutz ganzheitlich und partnerschaftlich angehen. Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden dazu beitragen, einen gesunden Ozean zu sichern, der widerstandsfähiger gegen den Klimawandel ist und sowohl der Natur als auch den Menschen Vorteile bringt", sagte Tom Dillon, Senior Vice President für Umwelt bei The Pew Charitable Trusts. „Um die Artenvielfalt, die Fischerei und die Wirtschaft zu stärken, wird die Blue Nature Alliance mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und wird wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen anwenden und auf Best Practices aufzubauen, um unsere Ozeane in großem Maßstab zu erhalten. Wir brauchen diese Art von Zielsetzung, wenn wir die Herausforderungen angehen wollen, vor denen unsere Weltmeere heute stehen."

Die Bemühungen der Blue Nature Alliance unterstützen den Vorstoß, mindestens 30 Prozent des Ozeans bis 2030 zu schützen. Dieses internationale Ziel soll noch in diesem Jahr auf der Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen formell verabschiedet werden. Bis heute sind weniger als 10 Prozent der Weltmeere geschützt. Das 30-Prozent-Ziel wird allgemein als die Schwelle angesehen, die notwendig ist, um einen widerstandsfähigen und funktionierenden Ozean zu erhalten, der die Gesundheit von Mensch und Natur unterstützt.

„Um im kommenden Jahrzehnt 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten, und die Wissenschaft ist unser Nordstern", sagte Carlos Manuel Rodriguez, CEO und Vorsitzender der Global Environment Facility. „Es ist erfreulich zu sehen, dass im Südatlantik, im Südpazifik und im Südlichen Ozean der Antarktis bereits gemeinsame Arbeiten durchgeführt werden, und dass die Arbeit an noch mehr Orten in Palau, auf den Seychellen, in Kanada und im westlichen Indischen Ozean bald beginnen wird. Durch die Blue Nature Alliance werden wir einen wichtigen Beitrag zum 30-Prozent-Ziel zum Schutz der Weltmeere leisten und sicherstellen, dass wir auf dem Weg zu unseren Zielen für 2030 positive Impulse entwickeln können."

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, baut die Blue Nature Alliance ein globales Netzwerk von Partnern auf. Diese nutzen die Erfahrungen gut funktionierender Meeresschutzgebiete und entwickeln neue Ansätze für den Schutz großer Meeresgebiete, von denen viele das traditionelle Wissen und die Bedürfnisse lokaler Gemeinschaften und Regierungen in ihre langfristigen Managementpläne einbeziehen - eine Praxis, die hilft, sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Umsetzung für Stabilität zu sorgen.

„Die Einbindung lokaler Gemeinschaften ist unerlässlich für den langfristigen Erfolg der Bemühungen zum Schutz der Ozeane", sagte Dr. Tony Worby, CEO von Flourishing Oceans bei der australischen Minderoo Foundation. „Lokale Gemeinschaften sind für ihren Lebensunterhalt, ihre kulturellen Aktivitäten und ihre Erholung direkt vom Meer abhängig, daher ist es entscheidend, dass sie in eine Entscheidungsfindung einbezogen werden, die die langfristige Nachhaltigkeit unterstützt. Ein Maßstab für den Erfolg der Blue Nature Alliance wird die Unterstützung der Gemeinschaft für nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Meere sein."

„Melani und mir liegt die Zukunft unseres Planeten und der Gemeinschaften, die für ihre Gesundheit, ihren Lebensunterhalt und ihre Kultur auf die Natur angewiesen sind, sehr am Herzen", sagte Rob Walton, Mitbegründer der Rob and Melani Walton Foundation. „Aus diesem Grund freuen wir uns, Teil der Blue Nature Alliance zu sein - einer Organisation, die Philanthropen, Unternehmen, Regierungen und NGOs zusammenbringt, um den Schutz der Ozeane deutlich zu erhöhen und zu verbessern. Jetzt ist eine kritische Zeit. Der Ozean steht unter enormem Druck, und wir alle haben die Verantwortung, ihn zu schützen."

Zusätzlich zu den fünf Gründungspartnern umfasst das wachsende Netzwerk der Blue Nature Alliance weltbekannte Naturschutz-Experten, Wissenschaftler und Finanzstrategen, darunter Big Ocean, die Global Island Partnership, die Gordon and Betty Moore Foundation, die Murphy Family Foundation, Nekton, Oceana, Ocean Unite, die Tiffany & Co. Foundation, und SkyLight Surveillance and Enforcement Technology.

