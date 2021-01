Eine neue Runde startet im Wettbewerb der globalen TV-Giganten: Exzellente Bildqualität ist die Basis, intelligente Anwendungen sind das i-Tüpfelchen

Eine exzellente Bildqualität ist bei TV-Bildschirmen das A und O. Fisher Yu kündigte an, dass das Unternehmen, als offizieller Sponsor der EURO 2020, für die Fußballfans auf der ganzen Welt eine maßgeschneiderte Version der EURO 2020 ULED U7-Serie auf den Markt bringen würde. Hisense stellt jedes Jahr auf der CES neue Laser-TV-Produkte vor, und bringt in diesem Jahr eine komplette Palette von TriChroma Laser-TV-Produkten von 75 Zoll bis 300 Zoll auf den Markt. Damit kündigt es den Beginn einer neuen Ära des TriChroma Laser-TV an. Der neue TriChroma Laser TV von Hisense verwendet eine RGB-Laserlichtquellen-Architektur. Verschiedene Farblaser sind separat verpackt und fein gesteuert, was zu einer reineren Farbleistung führt. Dieses Produkt erreicht eine Helligkeitssteigerung von 20 % auf Pixelebene und eine Bildhelligkeit von 430 Nits. Darüber hinaus kann der höchste Farbraumstandard des Fernsehers 107 % BT2020 erreichen, und die Farbraumabdeckung kann bis zu 151 % des DCI-P3-Filmfarbstandards erreichen, was fast 50 % über den Standard guter Kinos liegt.