Eine Win-Win-Situation für Europa: Mineralienaufbereitungsanlage in Finnland soll die Vanadiumproduktion für Europa steigern und über einen Zeitraum von 10 Jahren bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 im Vergleich zum herkömmlichen Abbau einsparen

BERLIN und HELSINKI, 24. März 2022 /PRNewswire/ -- Ein von EIT RawMaterials unterstütztes Joint Venture in Finnland zwischen zwei australischen Projektentwicklungsunternehmen, Critical Metals Ltd und Neometals Ltd, ebnet den Weg für eine erhebliche Steigerung der Produktion von hochreinem Vanadium in Europa für den Einsatz in Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFBs) im Netzmaßstab, Spezialstahlanwendungen und Lithium-Vanadium-Zellen der nächsten Generation. Das Vanadium Recovery Project (VRP) zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre innerhalb von 10 Jahren um 1,5 Millionen Tonnen im Vergleich zum konventionellen Bergbau zu verringern. Die VRP wird keine Abfallströme haben und einen neuen Präzedenzfall für Kreislaufwirtschaftspraktiken in der Metallverarbeitung schaffen.