Einrichtung des Bo'ao Winhealth-Zentrums für seltene Krankheiten in der Provinz Hainan

BOAO, China, 18. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 14. November 2020 wurde das Bo'ao Winhealth-Zentrum für seltene Krankheiten offiziell eröffnet, das gemeinsam von der Verwaltung der Pilotzone für internationalen Medizintourismus Hainan Bo'ao, der Winhealth Pharma Group (HK) und dem Bo'ao Worldlight Krankenhaus gebaut wurde.

Die Hauptleiter der Provinzgesundheitskommission der Provinz Hainan, der Verwaltung für Medizinprodukte Hainan, der Verwaltung der Pilotzone für internationalen Medizintourismus Hainan Bo'ao, der Winhealth Pharma Group (HK), des Worldlight-Krankenhauses Bo'ao usw. nahmen an der Zeremonie teil und hielten Reden. Namhafte Experten für seltene Krankheiten aus den wichtigsten chinesischen Provinzen und Städten, Vertreter der größten chinesischen Patientengruppen wie ICF und CORD sowie Vertreter multinationaler Pharmaunternehmen nahmen ebenfalls teil. Außerdem schlossen Winhealth und Ethypharm die Unterzeichnungszeremonie für das Arzneimittel für seltene Leiden Orphacol® ab.

Seit dem Erwerb der Genehmigung von der Verwaltung Lecheng hat das Zentrum eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten und Instituten für seltene Krankheiten, Patientengruppen und verschiedenen pharmazeutischen Unternehmen im In- und Ausland aufgebaut. Mit der Mission, „das umfassendste und fortschrittlichste medizinische Zentrum für seltene Krankheiten mit den fortschrittlichsten medizinischen Dienstleistungen in China, Südostasien und anderen umliegenden Gebieten zu werden", wird das Zentrum aktiv erfolgreiche Betriebsmodelle erforschen, um eine Brücke zu einem zukünftigen nationalen medizinischen Zentrum für seltene Krankheiten zu schlagen. Zu den Aufgaben des Zentrums gehören die Einführung fortschrittlicher Medikamente und Geräte für seltene Krankheiten, die Bereitstellung hochwertiger medizinischer Dienstleistungen, die Zusammenarbeit mit Herstellern, Versicherungsgesellschaften und anderen Interessengruppen zur Lösung von Fragen der Erschwinglichkeit, die Durchführung von Studien aus der Praxis auf kurze Sicht und anderer klinischer Studien in der Zukunft zur Unterstützung der Zulassung von Produkten für seltene Krankheiten aus Übersee in China, die Ausrichtung von und Teilnahme an akademischen Aktivitäten im In- und Ausland und Aktivitäten von Patientengruppen, um das Bewusstsein für seltene Krankheiten sowie das Niveau der Diagnose und Behandlung seltener Krankheiten zu verbessern.

