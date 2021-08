EISA-Award: Hisense erreicht neuen Meilenstein im Bereich TV-Technik

Die EISA vertritt Fachmedien im gesamten Bereich der Unterhaltungselektronik. Sie ist die einzige Vereinigung mit 61 Fachzeitschriften in 29 Ländern weltweit und zeichnet seit über 40 Jahren die besten Produkte aus. Ihre Auszeichnungen zeigen Entwicklungstrends innerhalb der Branche auf. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von Hisense für Technologie, Qualität, Design und Leistung.

Hisense ULED TV mit beeindruckender Qualität

Der Hisense 65U8GQ ist ein 65-Zoll-ULED-TV mit vollständiger lokaler Dimmfunktion seines Quantum-Dot-Panels. Er verfügt zudem über ein beeindruckendes, einfach zu bedienendes VIDAA U5 Smart-Betriebssystem mit Alexa- und Google Assistant-Sprachsteuerung für ein besseres TV-Erlebnis.

„Kinofans genießen die filmische Wiedergabe von 4K-HDR-Inhalten sowohl in Dolby Vision als auch in HDR10+. Der Fernseher ist wirklich beeindruckend und wird zu einem attraktiven Preis angeboten", so die EISA-Jury.

Das Engagement für technologische Innovation erzielt Anerkennung und Umsatzsteigerung

Das fortwährende Engagement von Hisense für die Technologie- und Produktentwicklung wurde gelobt und durch mehrere aufeinanderfolgende Auszeichnungen und Anerkennungen von weltweit renommierten Bewertungsorganisationen gewürdigt.

2021 erhielt Hisense TV von Deutschlands einflussreichster und renommiertester Bewertungsorganisation Weka Media Video die historische Bewertung von 88 sowie einen Highscore von 94, insbesondere für die Bildqualität.

Von Januar bis Juli 2021 stiegen die weltweiten Umsatzerlöse der Modelle ULED TV U7 und U8 um 86 % im Jahresvergleich, das Umsatzvolumen stieg um 57 % im Jahresvergleich. Infolgedessen rangierte das TV-Verkaufsvolumen der Hisense-Gruppe (Hisense und Toshiba) in der ersten Hälfte 2021 in Japan auf Platz 1 und in Australien auf Platz 2.

Von den ULED-Fernsehern über die Laser-Fernseher bis hin zu weiteren Produkten setzt sich Hisense für technologische Innovation und Kundenorientierung ein und besteht darauf, anspruchsvolle Technologie zu verwenden, um weltweit hochwertige Produkte herzustellen. Hisense will die Reputation und Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke in Zukunft weiter stärken, indem sich das Unternehmen auf technologische Innovation und Produktentwicklung konzentriert.

