EIT InnoEnergy annonce son soutien à un projet de manganèse de haute pureté et renforce ainsi la chaîne d'approvisionnement européenne de matières premières pour batteries électriques

Pour l'industrie européenne des véhicules électriques, secteur en pleine croissance, le projet Chvaletice représentera une source durable, locale et continue de produits au manganèse adaptés aux batteries

EINDHOVEN, Pays-Bas, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- EIT InnoEnergy , le plus grand moteur d'innovation au monde dans le domaine de l'énergie durable, a annoncé son soutien au projet Chvaletice Manganese, mené par Euro Manganese en République tchèque. En ce faisant, la société contribuera à la création d'une chaîne de valeur compétitive et durable pour la fabrication d'éléments de batterie en Europe.

Outre un investissement initial de 250 000 €, EIT InnoEnergy aidera Euro Manganese à obtenir jusqu'à 362 millions d'euros pour financer le développement commercial à grande échelle du projet Chvaletice Manganese. EIT InnoEnergy s'appuiera aussi sur ses partenaires industriels, notamment l'Alliance européenne des batteries (EBA) pour qui elle gère le programme de développement industriel, afin d'aider Euro Manganese à conclure des accords d'achat avec les clients.

Avant l'annonce de cette collaboration, le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovičle, a déclaré le 12 mars 2021 qu'un partenariat de 900 millions d'euros serait établi entre Horizon Europe et l'EBA en vue d'encourager la recherche et l'innovation dans le secteur des batteries. À l'issue d'une réunion ministérielle de l'EBA à laquelle ont participé les ministres de l'UE et la Banque européenne d'investissement (BEI), M. Šefčovič a déclaré : « La participation de la BEI sera décisive pour réduire les risques des projets liés aux matières premières, mobiliser des fonds privés supplémentaires et combler l'écart financier, estimé à 15 milliards d'euros, d'ici 2025. »

Lors de cette réunion, M. Šefčovič a confié à EIT InnoEnergy la mission de créer la « EBA250 Academy », qui vise à renforcer ou réorienter les compétences des citoyens en vue de réduire l'écart de compétences que nous voyons émerger au sein de la chaîne de valeur des batteries. Grâce au lancement prévu de plusieurs projets industriels de grande envergure au cours des prochaines années, l'Europe devrait devenir le deuxième plus grand fabricant d'éléments de batterie au monde et créer 800 000 emplois directs d'ici 2025.

Un tournant pour l'industrie automobile européenne

Le projet Chvaletice Manganesee est la seule source importante de manganèse au sein de l'Union européenne. Il pourrait permettre à l'Europe de combler 50 % de sa demande prévue en manganèse de haute pureté pour batteries en 2025, ainsi que 28 % de ses besoins prévus en 2030. Il s'agit donc d'une étape importante pour l'industrie automobile européenne, qui cherche à réduire le risque de perturbations potentiellement graves de l'approvisionnement en matières premières.

Marco Romero, PDG d'Euro Manganese, a expliqué : « Le manganèse de haute pureté est une matière première essentielle pour les batteries et pour la grande majorité des véhicules électriques européens. La demande prévue a connu une augmentation constante au cours des deux dernières années et, selon les estimations actuelles, la demande mondiale devrait être multipliée par plus de dix entre 2021 et 2030.

Nous sommes reconnaissants de recevoir le soutien d'EIT InnoEnergy pour mener à bien notre projet. Une fois opérationnel, le projet devrait produire à peu près 50 000 tonnes de manganèse de haute pureté par an, pendant 25 ans, devenant ainsi l'un des plus grands producteurs au monde. »

Le projet procurera également des bienfaits environnementaux et sociaux pour la région, qui se traduiront par exemple par la création de 400 emplois de haute qualité. Le développement du projet et l'assainissement du site qui s'ensuivra conduiront à l'élimination d'une ancienne source de pollution de l'eau. Le manganèse sera extrait des résidus miniers (tas de déchets sableux et fins) d'une mine déclassée, située à environ 90 km à l'est de Prague.

Diego Pavia, PDG d'EIT InnoEnergy, a déclaré : « Le projet de développement proposé par Euro Manganese présente à l'Europe une occasion unique d'atteindre un certain degré d'autosuffisance en ce qui a trait au manganèse, qui est une matière première essentielle pour les batteries.

Ce projet illustre les idéaux d'une économie circulaire et durable. Grâce au recyclage de déchets miniers qui s'accumulent actuellement en Europe, son empreinte écologique sera bien plus faible par rapport à d'autres sources existantes de manganèse pour batteries, dont les produits sont généralement extraits en Afrique et traités en Chine avant d'être transportés vers l'Europe.

Le projet vise également à recycler les déchets industriels afin d'atténuer les répercussions des activités minières passées, ce qui profitera grandement à l'environnement. En intégrant pleinement Chvaletice Manganese dans la chaîne de valeur européenne des batteries, nous cherchons à renforcer les bases de l'avenir vert et électrique de l'Europe. »

Contact pour les médias :

Aspectus

Megain Buchan

[email protected]

À propos d'EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy est le moteur d'innovation dans le secteur de l'énergie durable. Nous réunissons les personnes et les ressources en vue de catalyser et d'accélérer la transition énergétique.

De la salle de classe au client final, nous intervenons à chaque étape du parcours. Opérant au centre de la transition énergétique, nous établissons des liens dans le monde entier afin de rassembler les innovateurs et l'industrie, les entrepreneurs et les investisseurs, ainsi que les diplômés et les employeurs.

Notre soutien sur mesure, visant à accélérer l'innovation énergétique durable, ne connaît ni limites, ni frontières.

En la reliant à l'innovation et aux diplômés, nous aidons l'industrie à développer des technologies commercialement attrayantes pour l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique ; en la reliant aux meilleurs talents, nous l'aidons à améliorer l'innovation.

Les start-ups, les entreprises en expansion et les innovateurs reçoivent ainsi un soutien personnalisé qui appuie les analyses de rentabilité tout en réduisant leurs risques, en plus d'accélérer la mise sur le marché.

Les étudiants et les apprenants ont accès à huit programmes de master dans 16 grandes universités techniques et écoles de commerce, ainsi qu'à des cours en ligne et hybrides.

La réunion de ces disciplines maximise l'impact de chacune d'entre elles, accélère le développement de solutions prêtes pour le marché et crée un environnement fertile dans lequel nous pouvons vendre les résultats innovants de notre travail. EIT InnoEnergy a été créée en 2010 et est soutenue par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

https://innoenergy.com/

À propos d'Euro Manganese Inc. et de Mangan Chvaletice s.r.o.

Euro Manganese Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans les matières premières des batteries qui se concentre sur le développement du projet Chvaletice Manganese, dans lequel elle détient une participation de 100 %. Exploité par Mangan Chvaletice s.r.o, filiale en propriété exclusive d'Euro Manganese Inc., le projet consiste à retraiter un gisement de manganèse important présent dans les résidus d'une mine déclassée stratégiquement située en République tchèque La société a pour objectif de devenir un leader compétitif et supérieur sur le plan de la durabilité dans le secteur européen de la production de manganèse de très haute pureté. Elle vise à servir l'industrie des batteries lithium-ion et d'autres applications liées aux technologies de pointe. Euro Manganese est membre de l'Alliance européenne des batteries et de l'Alliance européenne des matières premières. https://www.mn25.ca/ .

À propos de l'Alliance européenne des batteries et de sa plateforme d'investissement commercial

L'Alliance européenne des batteries (EBA250) a été lancée par la Commission européenne en 2017 en vue de créer une chaîne de valeur compétitive et durable pour la fabrication d'éléments de batteries en Europe. Parmi ses membres figurent la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement ainsi que des intervenants clés de l'industrie tels que les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les producteurs de cathodes. Sa plateforme d'investissement commercial réunit un large éventail d'intervenants de l'industrie des véhicules électriques afin d'accélérer le développement d'une chaîne d'approvisionnement européenne des batteries. Elle regroupe la plupart des principaux acteurs des industries européennes des véhicules électriques et des batteries. Conçue conjointement par EIT InnoEnergy, des institutions financières publiques et privées, ainsi que plusieurs partenaires industriels clés, la plateforme vise à accélérer l'investissement et réduire les risques commerciaux et d'investissement connexes.

La liste complète des partenaires industriels, universitaires et financiers de l'EBA250 peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.eba250.com/about-eba250/network/

Pour en savoir plus sur l'Alliance européenne des batteries, veuillez consulter le site https://www.eba250.com/

Related Links

http://www.innoenergy.com



SOURCE EIT InnoEnergy