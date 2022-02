Eka Software enregistre une forte progression du Cloud en 2021

NEW YORK, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, la principale plateforme cloud d'entreprise pour la gestion des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui des mesures clés pour clôturer l'année 2021. La croissance continue de l'entreprise et l'expansion de ses activités sont dues à un nombre record de 16 implémentations clients à distance, à l'introduction de nouvelles lignes de produits et à l'augmentation de la main-d'œuvre mondiale.

Indicateurs de croissance clés :

16 entreprises se connectent à distance à la plateforme sur le cloud Eka : Alors que la demande mondiale de résilience et d'efficacité continue d'augmenter dans un contexte de marché en évolution rapide, Eka a réalisé un nombre record de 16 implémentations pour des entreprises clientes , ce qui témoigne de son engagement à s'adapter à des environnements difficiles et à des délais serrés. Parmi les nouveaux clients qui utilisent, comme base de leurs systèmes d'entreprise étendue, les solutions Eka basées sur le cloud, figurent des entreprises mondiales de renom telles qu'Alvean, Vibra Energy et bien d'autres, représentant au total plus de 600 nouveaux utilisateurs. Au total, la plateforme en nuage d'Eka prend en charge plus de 5 000 utilisateurs dans le monde.

Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka Software Solutions, a commenté : « En 2021, les entreprises mondiales ont été confrontées à des défis plus importants que jamais, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement aux attaques de ransomware et aux menaces de cybersécurité très médiatisées. Ces défis démontrent à quel point il est essentiel pour les entreprises de s'appuyer sur une plateforme unifiée avec une flexibilité intégrée pour se préparer et répondre rapidement à tout ce qui peut survenir. »

Garg poursuit : « Eka aborde 2022 avec des vents arrière significatifs, en grande partie grâce à notre équipe talentueuse de professionnels qui fournissent constamment des solutions et un service de qualité supérieure. L'extension de notre plateforme en 2021 ainsi que notre investissement continu pour permettre des implémentations et un support entièrement à distance et sans faille ont fourni une rampe de lancement pour un succès et une croissance continus dans les années à venir. »

La croissance d'Eka reflète la forte performance commerciale qui devrait se poursuivre compte tenu de la poussée accélérée vers l'adoption du cloud sur les marchés du monde entier. À ce jour, la plateforme de cloud computing d'Eka a été exploitée par les plus grandes entreprises du monde, mais les améliorations et l'extension continues de sa plateforme permettront à Eka de cibler également les entreprises du marché intermédiaire à partir de 2022.

