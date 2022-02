Eka Software verzeichnet im Jahr 2021 ein deutliches Cloud-Momentum

NEW YORK, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, die führende Enterprise-Cloud-Plattform für Waren- und Lieferkettenmanagement, gab heute die wichtigsten Kennzahlen zum Jahresende 2021 bekannt. Das kontinuierliche Wachstum und die Geschäftsexpansion des Unternehmens sind auf die rekordverdächtige Zahl von 16 Remote-Kundenimplementierungen, die Einführung neuer Produktlinien und die Zunahme der weltweiten Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

Wichtigste Wachstumsmetriken:

16 Unternehmen nutzen die Eka-Cloud-Plattform per Fernzugriff: Da die weltweite Nachfrage nach Ausfallsicherheit und Effizienz in einem schnelllebigen Marktumfeld weiter steigt, hat Eka rekordverdächtige 16 Implementierungen für Unternehmenskunden erreicht und unterstrich damit sein Engagement für die Anpassung an schwierige Umgebungen und knappe Zeitvorgaben. Zu den Kunden, die seit kurzem die cloudbasierten Lösungen von Eka als Grundlage für ihre erweiterten Unternehmenssysteme nutzen, gehören namhafte, weltweit tätige Unternehmen wie Alvean, Vibra Energy und andere, darunter insgesamt mehr als 600 neue Nutzer. Insgesamt unterstützt die Cloud-Plattform von Eka jetzt über 5.000 Nutzer weltweit.



Da die weltweite Nachfrage nach Ausfallsicherheit und Effizienz in einem schnelllebigen Marktumfeld weiter steigt, hat Eka erreicht und unterstrich damit sein Engagement für die Anpassung an schwierige Umgebungen und knappe Zeitvorgaben. Zu den Kunden, die seit kurzem die cloudbasierten Lösungen von Eka als Grundlage für ihre erweiterten Unternehmenssysteme nutzen, gehören namhafte, weltweit tätige Unternehmen wie Alvean, Vibra Energy und andere, darunter insgesamt mehr als 600 neue Nutzer. Insgesamt unterstützt die Cloud-Plattform von Eka jetzt über 5.000 Nutzer weltweit. Erweiterung des Produktportfolios : Neben der rekordverdächtigen Anzahl von Implementierungen war 2021 ein Jahr der Veränderung für Eka. Ursprünglich als Anbieter von CTRM-Lösungen für Unternehmen gegründet hat sich Eka deutlich weiterentwickelt und bietet nun dynamische Technologielösungen für Fachleute aus dem gesamten C-Suite-Bereich, einschließlich CFOs. Im Einklang mit seiner Aufgabe, kritische Geschäftsprozesse von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr zu vereinheitlichen, hat Eka neue Lösungen für Treasury , Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattung sowie e-Sourcing auf den Markt gebracht und damit seine Reichweite in praktisch allen Bereichen des Zahlungsverkehrsprozesses erhöht. Darüber hinaus hat Eka seine CTRM- und ETRM-Lösungen mit tieferen Funktionalitäten in den Bereichen Origination und Risiko verbessert, die es den Kunden aus den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Konsumgüter sowie Metall und Bergbau ermöglichen, ihre Geschäftsumwandlung zu beschleunigen.



: Neben der rekordverdächtigen Anzahl von Implementierungen war 2021 ein Jahr der Veränderung für Eka. Ursprünglich als Anbieter von CTRM-Lösungen für Unternehmen gegründet hat sich Eka deutlich weiterentwickelt und bietet nun dynamische Technologielösungen für Fachleute aus dem gesamten C-Suite-Bereich, einschließlich CFOs. Im Einklang mit seiner Aufgabe, kritische Geschäftsprozesse von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr zu vereinheitlichen, hat Eka neue Lösungen für , sowie auf den Markt gebracht und damit seine Reichweite in praktisch allen Bereichen des Zahlungsverkehrsprozesses erhöht. Darüber hinaus hat Eka mit tieferen Funktionalitäten in den Bereichen Origination und Risiko verbessert, die es den Kunden aus den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Konsumgüter sowie Metall und Bergbau ermöglichen, ihre Geschäftsumwandlung zu beschleunigen. 30 neue Geschäftsabschlüsse bei bestehenden und neuen Kunden : Da die Nachfrage nach digitaler Transformation über alle Disziplinen und Sektoren hinweg weiter zunimmt, meldete Eka 30 neue Geschäftsabschlüsse, darunter eine Reihe namhafter Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Metall und Bergbau. Das Unternehmen machte bedeutende Fortschritte in den Bereichen Treasury, Risiko und Compliance, F&B-Herstellung und Nachhaltigkeit , indem es einige der weltweit führenden Marken in diesem Bereich in sein Kundenverzeichnis aufnahm.



: Da die Nachfrage nach digitaler Transformation über alle Disziplinen und Sektoren hinweg weiter zunimmt, meldete Eka 30 neue Geschäftsabschlüsse, darunter eine Reihe namhafter Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Metall und Bergbau. Das Unternehmen machte bedeutende Fortschritte in den Bereichen Treasury, Risiko und Compliance, F&B-Herstellung und , indem es einige der weltweit führenden Marken in diesem Bereich in sein Kundenverzeichnis aufnahm. Zunahme der weltweiten Mitarbeiterzahl: Angespornt durch die wachsende Nachfrage nach seinen plattformbasierten Lösungen und neuen Marktchancen durch seine neuen Lösungen, hat Eka im Laufe des Jahres auch seine Mitarbeiterzahl erhöht. Mit 660 Mitarbeitern hat Eka seine weltweite Belegschaft in den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Lieferung und Support um 25 % aufgestockt, um die Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.

Manav Garg, CEO und Gründer von Eka Software Solutions, kommentiert: „Im Jahr 2021 sahen sich globale Unternehmen mit größeren Herausforderungen konfrontiert als je zuvor, von Unterbrechungen der Lieferkette bis hin zu Ransomware-Angriffen und Bedrohungen der Cybersicherheit. Diese Herausforderungen zeigen, wie wichtig es für Unternehmen ist, sich auf eine einheitliche Plattform mit eingebauter Flexibilität verlassen zu können, um auf alles vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können."

Garg fügte hinzu: „Eka geht mit erheblichem Rückenwind in das Jahr 2022, was zu einem großen Teil unserem talentierten Fachkräften zu verdanken ist, die durchweg hervorragende Lösungen und Dienstleistungen liefern. Durch die Erweiterung unserer Plattform im Jahr 2021 und unsere kontinuierlichen Investitionen zur Ermöglichung vollständig ferngesteuerter und nahtloser Implementierungen und Supportleistungen verfügen wir über eine gute Ausgangsbasis für weiteren Erfolg und weiteres Wachstum in den kommenden Jahren."

Das Wachstum von Eka spiegelt die starke Geschäftsentwicklung wider, die sich angesichts der beschleunigten Einführung der Cloud auf den Märkten weltweit fortsetzen dürfte. Bislang wurde die Cloud-Plattform von Eka von den größten Unternehmen der Welt genutzt. Durch kontinuierliche Verbesserungen und Erweiterungen der Plattform wird Eka ab 2022 auch Unternehmen des mittleren Marktsegments ansprechen.

Über Eka Software Solutions

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Eka unterstützt mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über ausgewiesene Branchenexpertise, um Kunden bei der digitalen Transformation in einem Umfeld ständiger Veränderungen zu unterstützen. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com .

Medienkontakt:

Sharmita Mandal

Leiterin Globale Kommunikation, Eka Software Solutions

[email protected]

SOURCE Eka Software Solutions