Эко-форум Global Guiyang 2021 начинает свою работу

«На пути экологической цивилизации Китай претерпевает кардинальное изменение концепций и методов развития». Со вступительной речью на конференции выступил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу (Li Zhanshu). Он заявил, что площадь лесных ресурсов Китая превышает 70 миллионов гектаров и в последние десять лет занимает первое место в мире. Китай построил крупнейшую в мире экологически чистую энергосистему с установленной мощностью солнечной и ветряной энергетики, занимающей первое место в мире. «Модернизация Китая — это модернизация гармоничного сосуществования человека и природы. Мы будем придерживаться концепции сообщества единой судьбы человечества и сотрудничать с международным сообществом в целях внесения позитивного вклада в решение глобальных климатических и экологических проблем и обеспечение экологической безопасности Земли».

В июне 2016 года провинция Гуйчжоу была утверждена в качестве первой очереди экспериментальных зон национальной экологической цивилизации. За последние 40 кварталов провинция вошла в тройку лучших по темпам экономического роста в Китае. На экологически-ориентированную экономику приходилось 42% ВВП, а коэффициент лесистости достиг 61,51%. В своей речи Ли Чжаньшу также заявил: «Гуйчжоу не только осваивает процесс построения экологической цивилизации, но и извлекает пользу из связанных с ним достижений. Построение экологической цивилизации Гуйчжоу представляет собой достижения Китая в построении экологической цивилизации в миниатюре». Секретарь Гуйчжоуского провинциального комитета КПК и Председатель Постоянного комитета Гуйчжоуского провинциального собрания народных представителей Шэнь Ицинь (Shen Yiqin) в своем выступлении заявила, что Гуйчжоу будет укреплять величайшие достижения развития и конкурентные преимущества на благо окружающей среды и стремиться к достижению новых успехов в построении экологической цивилизации.

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SOURCE The Guizhou Provincial Committee of The Communist Party of China