Ekosystem HMS otwiera programistom z całego świata nowe możliwości tworzenia cyfrowej przyszłości

„Ekosystem HMS jest obecnie trzecim co do wielkości ekosystemem na świecie, a jego rdzeń został znacznie udoskonalony. Współpracując z wieloma zespołami Huawei sparwiliśmy, że niemożliwe stało się możliwe w ciągu roku " – powiedział Zhang.

HMS – trzeci co do wielkości ekosystem na świecie

Według stanu na sierpień 2020r. z HMS Core zostało zintegrowanych 96 tys. globalnych aplikacji. HMS Apps cały czas wprowadzany jest na kolejnych światowych rynkach, a aplikacje takie jak HUAWEI Music, HUAWEI Video, HUAWEI Themes, HUAWEI Reader i HUAWEI GameCenter znajdują się w centrum uwagi w różnych krajach i regionach.

W AppGallery obecnie dostępnę są 73 tys. zagraniczne aplikacje. Dla porównania w zeszłym roku było ich 6 tys. Obecnie docierają do 700 milionów użytkowników na całym świecie. Każdego dnia wdrażane są lokalne aplikacje i usługi – zgodnie ze strategią AppGallery „Global + Local" – dzięki czemu konsumenci mają dostęp do kompleksowej oferty usług. Od stycznia do sierpnia 2020r. aplikacje w AppGallery, trzecim najpopularniejszym sklepie z aplikacjami, zostały pobrane 261 mld razy.

„Globalna sprzedaż telefonów komórkowych HMS dynamicznie wzrosła od maja tego roku, głównie dzięki silnemu wsparciu ze strony deweloperów, partnerów, a zwłaszcza konsumentów na całym świecie. Dzięki temu możemy zaprosić jeszcze większą liczbę programistów i partnerów do czynnej współpracy z nami, aby wcielać w życie innowacje naszych klientów, zapewniając im otwarty dostęp do naszych zasobów z korzyścią dla większej liczby konsumentów " – powiedział Zhang.

HMS wprowadza pięć podstawowych silników usług

Firma Huawei przedstawiła programistom z całego świata pięć podstawowych usług HMS, w tym wyszukiwarkę, mapę, płatności, przeglądarkę i reklamy.

Wyszukiwarka HMS dostępna jest w ponad 170 krajach i regionach na całym świecie, zapewniając innowacyjne i zróżnicowane opcje wyszukiwania w ponad 20 dziedzinach, w tym w aplikacjach, sporcie, finansach i nie tylko, w przeszło 50 językach.

Silnik HMS Maps zebrał ponad 180 milionów danych POI, a także 11 funkcji, takich jak planowanie trasy, wizualizacja 3D metodą „przeciągnij i upuść", obliczanie przestrzenne całej sceny i precyzyjna nawigacja piesza w rzeczywistości rozszerzonej. Obecnie z silnikiem aplikacji HMS Maps zintegrowanych jest ponad 2 tys. zagranicznych aplikacji.

Mechanizm płatności HMS zapewnia programistom globalne i zlokalizowane możliwości otrzymywania płatności mobilnych, zwiększając ich szanse na osiągnięcie sukcesu biznesowego. Od czasu wprowadzenia HDC 2019 liczba zagranicznych aplikacji zintegrowanych z usługami IAP wzrosła o 619%.

Przeglądarka Huawei zapewnia inteligentne, dokładne i wysokiej jakości usługi przeglądania sieci, a także obsługę aplikacji Quick App.

HUAWEI Ads z kolei zapewnia programistom wydajne usługi w zakresie monetyzacji ruchu internetowego, ułatwiając im osiąganie kolejnych sukcesu komercyjnego i rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. Dzięki ponad 3100 zagranicznym aplikacjom połączonym z HUAWEI Ads programiści na całym świecie mogą szybciej osiągnąć komercyjny sukces.

HMS Core 5.0: wcielmy w życie wszystkie innowacje

Podczas konferencji HDC.2020 ogłoszono nową wersję HMS Core 5.0, która obejmuje otwarte usługi w siedmiu głównych obszarach, w tym usługach aplikacyjnych, grafiki, mediów, sztucznej inteligencji, inteligentnych urządzeń, bezpieczeństwa i systemów (App Services, Graphics, Media, AI, Smart Device, Security and Systems).

W przypadku grafiki zestaw grafiki komputerowej (Computer Graphics Kit) obejmuje otwarte usługi skupione wokół technologii GPU, wspierając producentów gier wydajnym środowiskiem renderowania i szeregiem wtyczek renderujących, które poprawiają wydajność dostosowywania jakości i szerokości ekranu gry do szerokości wyświetlacza. Aplikacja do gier osiągnęła 11-procentowy wzrost średniej liczby klatek na sekundę. Jednocześnie dzięki integracji zestawu grafiki komputerowej HMS Core o tą samą wartość spadło średnie zużycie energii.

W obszarze sztucznej inteligencji zestaw ML Kit obejmuje szeroką paletę usług w zakresie tekstu, mowy, języka, obrazów oraz wykrywania twarzy i ciała, które ułatwiają i zwiększają wydajność tworzenia aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Obecnie funkcja ta jest obsługiwana w sześciu językach: chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Aplikacje zintegrowane z ML Kit mogą z łatwością obsługiwać wszystkie platformy i urządzenia.

Platforma audiowizualna Huawei VR jest wszechstronną platformą techniczną, która zapewnia konsumentom niezapomniane i innowacyjne wrażenia audiowizualne.

Image Kit z kolei obejmuje szeroką paletę motywów dla HUAWEI, w tym efekty animacji i gotowych szablonów, umożliwiając programistom szybkie tworzenie kreatywnych treści. Wcześniej do osiągnięcia takiego efektu potrzebne były tysiące linii kodu. Po integracji wystarczą tylko dwie lub trzy linie. Dzięki temu łatwiej jest ustawić proste parametry, aby uzyskać lepsze efekty kreatywne.

Huawei zapewnia programistom na całym świecie kompleksową, wysoce wydajną usługę operacyjną za pośrednictwem AppGallery Connect, która obejmuje w sumie 68 usług. Od czasu wprowadzenia HDC 2019 ich liczba wzrosła więc o 27. Liczba aplikacji korzystających z AGC wzrosła natomiast o 90%.

Huawei Mobile Services utworzyło 6 centrów regionalnych, 7 laboratoriów DIGIX LAB zatrudniających lokalnych specjalistów technicznych i pracowników obsługi, którzy realizują usługi dla lokalnych programistów i partnerów. Huawei umożliwia programistom w każdym regionie tworzenie innowacji i oferuje pełne wsparcie we wprowadzaniu ich na arenie międzynarodowej, stwarzając jednocześnie warunki do dynamicznego rozwoju ekosystemu HMS.

„Gwiazdy rozświetlają przyszłość. W ubiegłym roku HMS stał się trzecim największym na świecie ekosystemem. Będziemy kontynuować współpracę z gwiazdami programowania z całego świata, aby podtrzymać blask ognia innowacji" – dodał Zhang.

