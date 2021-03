EKS es preseleccionado para financiación ERA

CALGARY, Alberta, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Shaun Kavalinas, director ejecutivo de ElectroKinetic Solutions Inc. (EKS), anunció hoy que su aplicación "Commercial Pilot of the EKS-DT Process" (Piloto comercial del proceso EKS-DT) fue preseleccionada para el Shovel-Ready Challenge de Emissions Reduction Alberta (ERA). Este desafío ofrece para los aplicantes exitosos hasta USD 15 millones en financiación para demostraciones comerciales con potencial de crear estímulos económicos y resiliencia ambiental en Alberta.