Эксклюзивная коллекция LC Waikiki ко Дню румынской блузы
Jun 19, 2020, 04:56 ET
СТАМБУЛ, 19 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki разработала специальную семейную коллекцию ко Дню румынской блузы, отмечаемому 24 июня. В коллекции из 13 образцов использовался пушистый набивной рисунок гобеленового типа puff print с этническими узорами. В этой коллекции, где представлены тканые и вязаные изделия, доминирует цвет экрю, а их красочный вид поддерживается красными и синими тонами принтов. В группах тканых и вязаных изделий для придания естественного вида использовалась жатая ткань под названием «кринкл».
Эта коллекция, представленная блузами, платьями и рубашками для беременных женщин и детей, включая младенцев и новорожденных, предлагается покупателям некоторых магазинов LC Waikiki в Румынии и Молдове.
О компании LC Waikiki
Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и придерживаясь концепции «доступной моды». На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 48 странах со штатом около 47 700 человек.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1193135/LC_Waikiki_Blouses.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg
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SOURCE LC Waikiki