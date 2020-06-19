Эксклюзивная коллекция LC Waikiki ко Дню румынской блузы

News provided by

LC Waikiki

Jun 19, 2020, 04:56 ET

СТАМБУЛ, 19 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki разработала специальную семейную коллекцию ко Дню румынской блузы, отмечаемому 24 июня. В коллекции из 13 образцов использовался пушистый набивной рисунок гобеленового типа puff print с этническими узорами. В этой коллекции, где представлены тканые и вязаные изделия, доминирует цвет экрю, а их красочный вид поддерживается красными и синими тонами принтов. В группах тканых и вязаных изделий для придания естественного вида использовалась жатая ткань под названием «кринкл».

LC Waikiki Romanian Blouse Day Collection
LC Waikiki Romanian Blouse Day Collection

Эта коллекция, представленная блузами, платьями и рубашками для беременных женщин и детей, включая младенцев и новорожденных, предлагается покупателям некоторых магазинов LC Waikiki в Румынии и Молдове.

О компании LC Waikiki

Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и придерживаясь концепции «доступной моды». На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 48 странах со штатом около 47 700 человек.

www.lcwaikiki.com 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1193135/LC_Waikiki_Blouses.jpg  
Логотип —  https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg

Related Links

http://www.lcwaikiki.com

SOURCE LC Waikiki

Also from this source

LC Waikiki Kenya met en œuvre un modèle de vente directe sur...

Exclusive Collection by LC Waikiki for Romanian Blouse Day...

Explore

More news releases in similar topics