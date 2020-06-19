Эксклюзивная коллекция LC Waikiki ко Дню румынской блузы

Эта коллекция, представленная блузами, платьями и рубашками для беременных женщин и детей, включая младенцев и новорожденных, предлагается покупателям некоторых магазинов LC Waikiki в Румынии и Молдове.

О компании LC Waikiki

Начиная с 1997 года компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, работает на территории Турции в структуре торговой сети LC Waikiki Retail, выполняя миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и придерживаясь концепции «доступной моды». На протяжении 32 лет компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Являясь лидером сектора готовой одежды, компания LC Waikiki насчитывает более 1000 магазинов в 48 странах со штатом около 47 700 человек.

www.lcwaikiki.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1193135/LC_Waikiki_Blouses.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg

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http://www.lcwaikiki.com



SOURCE LC Waikiki