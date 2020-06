Ekskluzywna kolekcja od LC Waikiki na rumuński Dzień Bluzki

LC Waikiki

LC Waikiki powstała w roku 1988 i od 1997 roku prowadzi działalność pod nazwą LC Waikiki Retail. Misję LC Waikiki odzwierciedla motto „każdy zasługuje na to, aby ubierać się dobrze" oraz koncepcja „przystępnej mody" głoszona w Turcji. LC Waikiki od 32 lat nieprzerwanie rozwija swoją działalność w Turcji i na całym świecie. Będąc wiodącym sprzedawcą detalicznym odzieży gotowej, LC Waikiki dysponuje obecnie ok. 1000 sklepami i zatrudnia ok. 47,7 tys. pracowników w 48 krajach.

www.lcwaikiki.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1193135/LC_Waikiki_Blouses.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg

Related Links

http://www.lcwaikiki.com



SOURCE LC Waikiki