Ekspert w zakresie technologii usług noclegowych pozyskuje 21 mln euro w rundzie finansowania serii A

LONDYN, 25 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Napędzany przez technologie dostawca usług noclegowych, Bob W , który oferuje bardziej inteligentną i zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju alternatywę dla tradycyjnych hoteli i wynajmu krótkoterminowego, pozyskał 21 mln euro finansowania serii A prowadzonego przez IDC Ventures, Elevator Ventures, Verve Ventures i Flashpoint.

Sebastian Emberger (L) and Niko Karstikko (R), co-founders of Bob W - Photo credit: Bob W

Firma Bob W z biurami w Helsinkach i Tallinnie służy klientom i przedsiębiorstwom, w tym także międzynarodowym startupom i firmom nowej generacji, w takich branżach jak technologia i sektor kreatywny. Pomimo pozyskania finansowania tuż przed wybuchem pandemii firma Bob W szybko stała się wschodzącą gwiazdą w branży usług noclegowych, odnotowując wzrost przychodów rok do roku o 800%, przy doskonałej marży i ze średnią oceną gości 4,8 (na 5) oraz wynikiem odsetka promotorów netto bliskim 90.

Finansowanie serii A jest potwierdzeniem zaufania dla przełomowej koncepcji firmy Bob W: napędzanych przez technologie apartamentów na krótkie pobyty, które łączą w sobie hotelową jakość z autentycznością najmu indywidualnego. Poza sfinansowaniem ekspansji na nowych i obecnych rynkach, inwestycje obejmą zwiększenie skali własnej autonomicznej platformy technologicznej typu full-stack.

Niko Karstikko, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Bob W, powiedział: „Naszym celem jest wykorzystanie pozyskanych funduszy, aby stworzyć nowy punkt odniesienia w zakresie doświadczenia cyfrowego i wspierać nasz błyskawiczny rozwój na nowych europejskich rynkach poza Wielką Brytanią, Hiszpanią, Finlandią i Estonią, gdzie obecnie działamy. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i inwestycyjnego udało nam się pokazać, że możemy osiągnąć solidne rezultaty, co odbija się w naszej zdolności do pozyskiwania kapitału. Wytrzymałość, którą okazaliśmy, wsparta naszą unikalną koncepcją, solidną platformą technologiczną i autentyczną dbałością o zrównoważony rozwój, stawia nas w doskonałej pozycji do przyszłej ekspansji, czy to przez organiczny rozwój, czy poprzez fuzje i przejęcia. Całkowicie odmieniamy oczekiwania klientów w stosunku do usług noclegowych i teraz możemy rozszerzyć nasz zasięg na całą Europę, mając w planach ponad 20 nowych miejskich lokalizacji".

Marka Bob W podjęła wyzwanie stania się liderem rynku w zakresie usług noclegowych napędzanych przez technologie. Więcej informacji o marce i obiektach w portfolio firmy na stronie internetowej https://bobw.co .

UWAGI DLA REDAKTORÓW

Bob W

Noclegi oferowane przez Bob W są stworzone dla podróżników XXI-wieku, którzy chcą mieć wszystko: przewidywalną jakość hotelu w połączeniu z autentycznością i przystępnymi cenami najmu krótkoterminowego. Firma łączy to, co najlepsze w obu światach w ramach swoich zaawansowanych technologicznie i zarządzanych w sposób zrównoważony obiektów w najciekawszych dzielnicach Europy.

Wspierana przez najlepszych inwestorów venture capital w Europie, fundusze rodzinne i przedsiębiorców, w tym ByFounders, IDC Ventures, Elevator ventures, Verve VC, NREP, Tesi, współzałożyciela Wolta Mikiego Kuusiego i współzałożyciela Supercell Ilkkę Paananena, firma Bob W tworzy technologie, które dają każdemu gościowi lokalne, organizowane bezdotykowo doświadczenia porównywalne z przebywaniem w pięciogwiazdkowym hotelu. Spółka technologiczna działa obecnie na czterech rynkach w Europie i czeka ją szybka ekspansja na całym kontynencie.

Zobacz 60-sekundowy klip Bob W, aby dowiedzieć się więcej.

Pakiet prasowy, obrazki, zasoby i inne materiały Bob W: https://bobw.co/press .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1927911/Bob_W.jpg

