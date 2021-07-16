Експерт XJTLU: ЄС та Китай посилюють співпрацю у сфері боротьби з наслідками зміни клімату

СУЧЖОУ, Китай, 16 липня 2021 /PRNewswire/ -- Д-р Еванс Фануліс (Dr Evans Fanoulis), викладач кафедри міжнародних відносин Сианьського університету Цзяотун-Ліверпуль, у презентації інноваційних пріоритетів ЄС, яку він представить на 3-му Глобальному саміті по аутсорсингу виробничих послуг, що пройде 19-20 липня у китайському місті Чанчунь, головну увагу приділить діям ЄС у відповідь на кліматичні зміни.

"Китай та ЄС уже спромоглися розробити спільні синергетичні проєкти по зміні клімату, забрудненню та навколишньому середовищу, - говорить д-р Фануліс. У межах стратегічного партнерства ЄС-Китай міністерства обговорюють зміну клімату та питання довкілля, триває діалог на високому рівні. Співпраця по цих ключових питаннях є значною.

Обидві сторони розуміють, наскільки важливо працювати разом над подоланням наслідків кліматичних змін. І тому Китай та ЄС домовилися про спільні дії в межах Паризької угоди по зміні клімату".

Співпраця ЄС та Китаю по інноваціях, закріплена у Стратегічному порядку денному 2020 і договорі між сторонами від 2013 року, передбачає спільні дії в різних сферах.

"В контексті стратегічного партнерства між ЄС та Китаєм Євросоюз уже профінансував проєкти з досліджень, інновацій та наукового розвитку, — говорить д-р Фануліс.

"Я впевнений, що ЄС і Китай і надалі тісно співпрацюватимуть, знаходячи інноваційні рішення таких проблем, як кліматичні зміни, і докладатимуть зусиль у розробці спільних ініціатив в інших галузях, як-от освіта чи захист здоров'я, зокрема і через кризу, спричинену пандемією COVID-19".

Окрім цього, д-р Фануліс у своїй презентації зупиниться на аспектах торговельної та промислової політики ЄС, інвестиціях ЄС у дослідження та інновації, а також на співпраці між Євросоюзом та Китаєм в інших важливих галузях.

Останніми роками Китай та Європейський Союз ефективно співпрацюють, приділяючи основну увагу таким напрямкам, як харчові та сільськогосподарські продукти, раціональне водокористування, охорона здоров'я, освіта, боротьба з загрозами стихійних лих, кліматичні зміни та захист довкілля.

Наразі на передній план, зважаючи на оприлюднену Євросоюзом 14 липня амбітну програму Fit for 55, покликану значно скоротити викиди парникових газів. Наразі на передній план, зважаючи на оприлюднену Євросоюзом 14 липня амбітну програму Fit for 55, покликану значно скоротити викиди парникових газів. Кінцева мета — нульові викиди до 2050 року.

Саміт організований за підтримки адміністрації міста Чанчунь та керівництва провінції Ґірін. Партнерами саміту є Світова організація торгівлі, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Програма розвитку ООН (ПРООН), компанії Volkswagen, BMW, Pfizer і Baidu.

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SOURCE Xi'an Jiaotong-Liverpool University