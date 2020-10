Экспертные рекомендации по лечению рака молочной железы на основе самых последних данных на нескольких языках

NCCN также подстраивает руководство NCCN Guidelines под многоуровневые и прагматичные подходы для различных уровней доступности ресурсов в странах с низкими и средними уровнями дохода под названием NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™). Кроме того, существуют International Adaptations (адаптированные иностранные версии) руководства NCCN Guidelines for Breast Cancer для стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и Испании, а также NCCN Harmonized GuidelinesTM (согласованные руководства) для стран Африки к югу от Сахары и Карибского бассейна. Все эти версии составлены совместно с региональными экспертами-онкологами.

Руководство NCCN Guidelines for Breast Cancer также послужило основой для создания трехтомного руководства NCCN Guidelines for Patients® с целью помочь пациентам в обсуждении со своими врачами лучших вариантов лечения протоковой карциномы in situ (DCIS), инвазивного рака молочной железы и метастатического рака молочной железы.

«Мы быстрыми темпами расширяем свои знания об этой болезни, — заявил Уильям Дж. Грэдишер (William J. Gradishar), врач Междисциплинарного онкологического центра им. Роберта Лурье при Северо-Западном университете, председатель экспертной комиссии NCCN Guidelines Panel for Breast Cancer. — Уже в этом году мы внесли шесть изменений в основные рекомендации по лечению рака молочной железы. В их число входят несколько новых рекомендаций по лечению, касающихся управления течением заболевания, его стадирования и особых обстоятельств, таких как беременность».

NCCN также имеет отдельные рекомендации по таким вопросам как скрининг, оценка генетических/наследственных рисков, снижение рисков и паллиативная терапия.

В 2019 году NCCN Guidelines for Breast Cancer скачивалось более 890 тысяч раз и стало самым популярным руководством NCCN по числу загрузок среди всех типов онкологических заболеваний. Не менее 335 тысяч таких загрузок было произведено за пределами США, включая 36 тысяч в Испании и Мексике, 31 тысячу в Китае и 21 тысячу в Бразилии. Неанглоязычные версии загружались более 4000 раз.

Посетите страницу NCCN.org/global для получения более подробной информации обо всех доступных онкологических ресурсах и присоединяйтесь к обсуждению с хэштегом #NCCNGlobal.

Бесплатные вебинары для больных раком молочной железы

NCCN Foundation® проводит два бесплатных вебинара для пациентов по метастатическому раку молочной железы на основе руководства NCCN Guidelines for Patients, которые состоятся 8 и 12 октября 2020 года.

Для получения более подробной информации и регистрации на вебинары посетите страницу по адресу: nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx.

О National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, занимающаяся совершенствованием методов лечения и реализацией научно-исследовательских и образовательных программ. Цель NCCN состоит в совершенствовании и стимулировании качественной, эффективной, действенной и доступной онкологической помощи для улучшения жизни людей. Практическое руководство NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) дает понятные, основанные на фактических данных и согласованные с экспертами рекомендации по лечению и профилактике онкологических заболеваний и поддерживающей терапии, которые являются признанным стандартом для клинических показаний и процедур, связанных с управлением ходом заболевания, и наиболее тщательно проработанными и часто обновляемыми клиническими рекомендациями из имеющихся в любой области медицины. В руководстве NCCN Guidelines for Patients® представлена экспертная информация по лечению рака для сведения пациентов и ухаживающих за ними лиц и расширения их возможностей за счет поддержки со стороны NCCN Foundation®. Кроме того, NCCN занимается развитием и активизацией деятельности по профессиональной переподготовке врачей, реализации глобальных инициатив, совершенствованию процедур и осуществлению совместных исследований и публикаций в сфере онкологии. Для получения более подробной информации посетите сайт NCCN.org и следите за новостями NCCN на официальных страницах организации в социальных сетях Facebook (@NCCNorg), Instagram (@NCCNorg) и Twitter (@NCCN).







