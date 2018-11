Эксперты momondo назвали лучшее время для бронирования дешевых авиабилетов

МОСКВА, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Международный туристический метапоиск momondo.ru ежегодно проводит исследование по глубине бронирования авиаперелетов, чтобы определить наиболее удачное время для покупки билетов, а также выявить дни недели и время дня, когда выгоднее всего отправляться в путь.

В этом году исследование прошло в пятый раз и показало, что для перелетов из России по всему миру самое удачное время бронирования авиабилета - за 53 дня до поездки. В этом случае средняя стоимость рейсов составит 28 тыс. руб. Максимума средний ценник на рейсы достигает за 15 дней до даты вылета (41,4 тыс. руб.). Получается, покупка авиаперелета за 53 дня до отправления может сэкономить до 35% от его стоимости.

Когда речь идет о рейсах из России в города Европы, наиболее выгодное время для покупки - за 11 дней до вылета, когда средняя стоимость составляет 16,8 тыс. руб. Дороже всего билеты в день отправления - в среднем, 20 тыс. руб. Получается, что за полторы недели до поездки можно приобрести билеты в Европу с экономией до 17%.

Что касается внутренних рейсов по нашей стране, то их лучше всего оплачивать за 35 дней до отправления. Средняя цена на внутрироссийские рейсы в это время составляет 10,1 тыс. руб. Это на 15% дешевле, чем самый дорогой вариант - оплачивать перелет прямо в день поездки.

Самый выгодный день для вылетов по всему миру - воскресенье. А наиболее высокие цены действуют по субботам. Разница в средней стоимости по этим дням достигает 8%.

Что касается исключительно европейских направлений, то суббота также оказывается самым «дорогим» днем. А наиболее доступные тарифы действуют по четвергам: в среднем они на 9% дешевле, чем субботние.

Также, согласно статистике, начинать путешествие во все страны, кроме Европы, выгоднее в дневное время. Вечером, наоборот, совершаются самые дорогие перелеты, они дороже дневных в среднем на 25%. Но для европейских направлений действует другое правило: вылет вечером оказывается в среднем на 5% дешевле, чем утром.

«Нет ничего более приятного в планировании поездки, чем билет, купленный по самой привлекательной цене. «Поймать» выгодные предложения и сделать свое путешествие еще более запоминающимся проще всего тем, кто знает, когда именно нужно бронировать перелет. Благодаря нашему исследованию, это знание доступно каждому, - рассказывает Ирина Рябовол, представитель momondo.ru. - Пользователь самостоятельно может проверить данные по нужному направлению. Например, рейс Москва-Калининград лучше всего оплачивать за 60 дней до предполагаемой даты вылета, так получится сберечь до 33% бюджета на дорогу. А направляясь из российской столицы в Ригу для аналогичного размера экономии нужно приступить к бронированию за 39 дней до поездки».

Подробно с результатами исследования этого года можно ознакомиться по ссылке: https://www.momondo.ru/deshevie-aviabilety



Исследование рассматривало запросы, совершенные на momondo.ru в период 01.12.2017- 24.09.2018 на перелеты эконом класса туда-обратно в 2018 году. Цены могут меняться и быть более недоступны. Размер экономии не гарантируется.

momondo.ru - это бесплатный международный метапоиск, который сравнивает предложения на авиабилеты, отели и другие туристические услуги. momondo получил несколько наград и был неоднократно рекомендован ведущими мировыми средствами информации как CNN, The New York Times, The Daily Telegraph. Головной офис компании находится в Копенгагене, сам сервис локализован в 30 странах мира. momondo находится под управлением KAYAK, дочернего подразделение Booking Holdings Inc.

SOURCE momondo