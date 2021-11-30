Экспресс-тест на антиген SARS-COV-2 от JOYSBIO выявляет и новый омикрон-штамм

Компания JOYSBIO, один из ведущих мировых производителей тестов на антиген COVID-19, сообщила, что ее тест-системы широко доступны и выявляют новые опасные штаммы вируса.

ТЯНЬЦЗИН (Китай), 30 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания JOYSBIO, один из ведущих мировых производителей экспресс-тестов по капле крови, сообщает о широкой доступности ее тест-систем по всему миру. Продукция компании также подходит для выявления нового омикрон-штамма (B.1.1.529), который стал предметом обсуждения на недавнем экстренном совещании ВОЗ и причиной введения запретов на поездки во многих странах.

Набор для экспресс-теста на антиген SARS-COV-2 от JOYSBIO обнаруживает такие штаммы, как B.1.1.7 (альфа), B.1.351 (бета), B.1.617.2 (дельта), P.1 (гамма) и B.1.1.529 (омикрон). Более подробная информация представлена в публикации по адресу: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

«Омикрон-штамм COVID-19 до сих пор остается загадкой. Похоже, что он переносится легче, — заявил директор по развитию бизнеса компании JOYSBIO Рик Чжан (Rick Zhang). — После проведения секвенирования нового штамма выяснилось, что целевой белковый домен в нашем тест-наборе не затронут. Это значит, что наборы для экспресс-теста на антиген SARS-COV-2, производимые компанией JOYSBIO, способны выявлять омикрон-штамм».

В отчете ВОЗ, представленном несколько дней назад, отмечаются тревожные признаки. «У нового штамма наблюдается большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство. Согласно предварительным данным, повышается риск повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими вариантами вируса.

Необходимо принять меры для снижения риска заражения COVID-19, к которым относятся уже зарекомендовавшие себя действия: ношение масок, мытье рук, социальная дистанция, частые проветривания помещений, избегание людных мест и вакцинация». — https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

Набор для экспресс-теста на антиген COVID-19 от JOYSBIO показывает результат всего через 15 минут

и отличается высокой точностью. «Клинический анализ 492 образцов показал, что чувствительность обнаружения составляет 98,13%, а специфичность достигает 99,22%». (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/) Тест-комплект уже использовался для выявления штаммов SARS-COV-2, продемонстрировав не менее высокий уровень чувствительности, а также точность результатов и скорость анализа.

«Компания JOYSBIO стремится разрабатывать тест-системы по мере появления различных штаммов SARS-COV-2, — заявил г-н Чжан. — Мы совершенствуем существующие тесты и при необходимости создаем новые. Чем раньше станет известно о болезни, тем скорее можно начать лечение и предотвратить дальнейшее распространение».

Оберегать жизни — вот в чем заключается миссия компании JOYSBIO, добавил г-н Чжан.

Более подробная информация представлена в публикации по адресу: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

Информация о компании JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. — китайская биотехнологическая компания научно-исследовательского профиля, занимающаяся разработкой, производством и поставкой высококачественных медицинских систем экспресс-тестирования для диагностики in-vitro (IVD), а также принципиально новых наборов реактивов по специальным заказам во все части мира. Компания JOYSBIO была основана группой специалистов, обладающих многолетним коллективным опытом технической, коммерческой, операционной и производственной деятельности в данной отрасли.

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.