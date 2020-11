El 10.° Concurso Anual de Arte Toyota Dream Car USA abre el 16 de noviembre

Las hermanas Grace y Lynn Sun fueron algunas de las ganadoras del Concurso de Arte Toyota Dream Car USA del año anterior. El enfoque artístico del dibujo de cada una de ellas estuvo acorde a sus propios intereses, dejando ver el contraste en sus dimensiones e incluso utilizando diferentes medios. "Como a mi me gusta leer fantasía y ficción, el diseño del auto de mis sueños incluye objetos y paisajes imaginarios", fueron las palabras de Grace, de nueve años de edad, una aspirante a escritora e ilustradora que dibujó The Jellyfish Car. Por su parte Lynn, de 11 años de edad, dibujó el The Eco Car y comentó que sus "diseños están inspirados principalmente en muchos objetos cotidianos, cualquier tipo objeto que tenga características únicas". Ella sueña con llegar a ser una diseñadora algún día.