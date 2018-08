El 22 de agosto de 2018 se realizará el lanzamiento global de "THE SHOP YOHJI YAMAMOTO", la tienda web oficial de YOHJI YAMAMOTO INC.

TOKIO, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- El próximo 22 de agosto Yohji Yamamoto Inc. lanzará su sitio web global de comercio electrónico, THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. El sitio se mostrará en inglés y las transacciones se harán en dólares de Estados Unidos. La tienda web presentará su marca solo disponible en la web, S'YTE y otras marcas tales como Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (productos solo disponibles en la web), Yohji Yamamoto + noir (productos solo disponibles en la web), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu, etc. Ese día, S'YTE y Ground Y harán su debut mundial, ya que estas dos marcas hasta ahora solo estaban disponibles en Japón. Los visitantes podrán comprar con VISA, MASTERCARD o PayPal. Las entregas se realizarán a través de EMS en un total aproximado de 130 países.