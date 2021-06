El 4.º& Festival Xibe del Barco del Dragón del Pantano, en el nuevo distrito de Shenyang del Norte, se inauguró por lo alto.

Como "ciudad natal de Xibe", ha seguido construyendo marcas de PI culturales y promoviendo la excavación, clasificación y protección de más de 100 patrimonios culturales intangibles representados por la cultura Xibe en los últimos años. El Festival del Barco del Dragón del Pantano este año abarca desde los exclusivos y encantadores barcos de dragón del pantano hasta las costumbres del Festival Xibe del Barco del Dragón, como arrojar agua, colgar monos de tela y colgar sacos; desde difamar bendiciones, lanzar cañones de barro, montar y disparar, y otras tradiciones Xibe, hasta las exquisiteces especiales Xibe como dumplings de arroz, helado de arroz, etc. Todo forma parte de un carnaval que se alberga en la herencia cultural.

Durante los últimos años, el nuevo distrito de Shenyang del Norte ha creado sucesivamente una serie de nuevos proyectos industriales que presentan una cultura única, recursos e industrias como el Festival Xibe del Pantano, el Festival de la Flor de Sophora de Strange Slope y el Festival del Hielo y la Nieve. Basándose en los recursos turísticos de cuatro estaciones de "apreciar las flores en primavera, jugar en el agua en verano, ver pinturas en otoño y jugar con la nieve en invierno" y la rica cultura étnica, el nuevo distrito de Shenyang del Norte ha construido una industria de turismo de ocio con el Cinturón Económico de Turismo de Liaohe y el Cinturón Económico Ecológico de Puhe como núcleo. La industria del turismo cultural del hielo y la nieve, representada por Shenyang Guaipo International Ski Resort; la industria del turismo ecológico, representada por el mar floral urbano, la Montaña Qixing, el Corredor Ecológico de Puhe y el Humedal de Liaohe; y la ciudad, representada por el Fantawild Paradise y Qixinghai World, se han convertido en el apoyo central para el "nuevo y vibrante distrito ecológico de Shenbei".

FUENTE The Publicity Department of North Shenyang New District

