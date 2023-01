El 73% de los directores ejecutivos de todo el mundo cree que el crecimiento económico global disminuirá durante los próximos 12 meses, la perspectiva más pesimista en más de una década: Encuesta Global de CEO de PwC

Casi el 40% de los directores ejecutivos no cree que sus organizaciones sean económicamente viables en 10 años si no se transforman

La inflación (40%), la volatilidad macroeconómica (31%) y los conflictos geopolíticos (25%) se clasifican como las principales amenazas globales, ya que los riesgos cibernéticos y sanitarios han descendido con respecto a hace un año

han Los directores ejecutivos están reduciendo costos; sin embargo, el 60% no planea reducir el número de empleados y el 80% no planea reducir la compensación en la lucha por retener talentos tras la "gran renuncia"

Los líderes en Francia, Alemania y el Reino Unido son menos optimistas con respecto al crecimiento nacional que el crecimiento global, en comparación con los de Estados Unidos, Brasil, India y China

Los cambios en las demandas de los clientes, la regulación, la escasez de mano de obra/profesionales y la disrupción tecnológica se consideran los mayores desafíos para la rentabilidad de la industria a largo plazo

Los directores ejecutivos ven que el riesgo climático generará un impacto en sus perfiles de costos y cadenas de suministro durante los próximos 12 meses; 58% está desarrollando una estrategia para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos

NUEVA YORK, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Casi las tres cuartas partes (73%) de los directores ejecutivos creen que el crecimiento económico global disminuirá durante los próximos 12 meses, según la 26.° Encuesta Global Anual de CEO de PwC, que encuestó a 4.410 directores ejecutivos en 105 países y territorios en octubre y noviembre de 2022.

Las sombrías perspectivas de los directores ejecutivos es la más pesimista en lo que respecta al crecimiento económico global desde que comenzamos a hacer esta pregunta hace 12 años y es una desviación significativa de las perspectivas optimistas de 2021 y 2022, en que más de tres cuartos (76% y 77%, respectivamente) pensaron que el crecimiento económico mejoraría.

Cerca del 40% de los directores ejecutivos considera que sus organizaciones no serán económicamente viables en una década

Además de un entorno desafiante, casi el 40% de los directores ejecutivos cree que sus organizaciones no serán económicamente viables en una década si continúan por el camino actual. El patrón es consistente en una gama de sectores, incluidas las telecomunicaciones (46%), manufactura (43%), atención médica (42%) y tecnología (41%). La confianza de los directores ejecutivos en las perspectivas de crecimiento de su propia empresa también disminuyó drásticamente desde el año pasado (-26%), la mayor caída desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando se registró una disminución del 58%.

A nivel mundial, la confianza comercial en torno al crecimiento económico varía marcadamente, ya que las economías del G7, como Francia (70% frente a 63%), Alemania (94% frente a 82%) y el Reino Unido (84% frente a 71%), todas agravadas por una crisis energética en curso, son más pesimistas sobre sus perspectivas de crecimiento interno que sobre el crecimiento global.

Los directores ejecutivos también ven múltiples desafíos directos para la rentabilidad dentro de sus propias industrias durante los próximos 10 años. Más de la mitad (56%) cree que los cambios en la demanda o preferencias de los clientes afectarán la rentabilidad, seguido de cambios en la regulación (53%), escasez de mano de obra/profesionales (52%) e interrupciones tecnológicas (49%).

La inflación, la volatilidad macroeconómica y los conflictos geopolíticos son las principales preocupaciones de los directores ejecutivos

Si bien los riesgos cibernéticos y de salud fueron las principales preocupaciones hace un año, el impacto de la recesión económica es el principal temor de los directores ejecutivos este año, con la inflación (40%) y la volatilidad macroeconómica (31%) liderando los riesgos que pesan sobre los directores ejecutivos a corto plazo (los próximos 12 meses) y durante los próximos cinco años. Muy de cerca, el 25% de los directores ejecutivos también se siente expuesto financieramente a riesgos de conflictos geopolíticos, mientras que los riesgos cibernéticos (20%) y el cambio climático (14%) han caído en términos relativos.

La guerra en Ucrania y la creciente preocupación por los focos geopolíticos en otras partes del mundo han hecho que los directores ejecutivos repiensen aspectos de sus modelos de negocio, y casi la mitad de los encuestados que están expuestos a conflictos geopolíticos integran una gama más amplia de perturbaciones en la planificación de escenarios y modelos operacionales corporativos, ya sea al aumentar las inversiones en ciberseguridad o privacidad de datos (48%), ajustar las cadenas de suministro (46%), reevaluar la presencia en el mercado o expandirse a nuevos mercados (46%), o diversificar su oferta de productos o servicios (41%).

Los directores ejecutivos están reduciendo costos, pero no el número de empleados o las remuneraciones

En respuesta al clima económico actual, los directores ejecutivos buscan reducir costos e impulsar el crecimiento de los ingresos. El 52% de los directores ejecutivos informa haber reducido los costos operacionales, mientras que el 51% reporta haber aumentado los precios y el 48% haber diversificado las ofertas de productos y servicios. Sin embargo, más de la mitad (60%) afirma que no planea reducir el tamaño de su fuerza laboral en los próximos 12 meses. Una gran mayoría (80%) indica que no planea reducir las remuneraciones del personal, a fin de retener el talento y mitigar las tasas de abandono de la fuerza laboral.

Bob Moritz, presidente global de PwC, expresó:

"Una economía volátil, la inflación más alta en décadas y los conflictos geopolíticos han contribuido a un nivel de pesimismo de directores ejecutivos no visto en más de una década. Por consiguiente, los directores ejecutivos de todo el mundo están reevaluando sus modelos operativos y reduciendo costos; sin embargo, a pesar de estas presiones, siguen priorizando a su personal en su búsqueda de retener el talento tras la "gran renuncia". El mundo sigue cambiando a un ritmo incesante, y los riesgos que enfrentan las organizaciones, las personas y el planeta solo seguirán aumentando. Para que las organizaciones no solo prosperen, sino que sobrevivan durante los próximos años, deben equilibrar cuidadosamente el doble imperativo de mitigar los riesgos a corto plazo y las demandas operacionales con resultados a largo plazo, ya que las empresas que no se transforman no serán viables".

La gestión del riesgo climático es una prioridad cada vez mayor para las empresas

Si bien el riesgo climático no ocupó un lugar tan prominente como un riesgo a corto plazo durante los próximos 12 meses en comparación con otros riesgos mundiales, los directores ejecutivos siguen viendo que el riesgo climático afecta sus perfiles de costos (50%), cadenas de suministro (42%) y activos físicos (24%) en medida moderada a muy alta. Los directores ejecutivos en China se sienten particularmente expuestos, y el 65% ve el potencial de impacto en sus perfiles de costos, el 71% en las cadenas de suministro y el 56% en los activos físicos. Reconociendo el impacto que generará el cambio climático en las empresas y la sociedad a largo plazo, la mayoría de los directores ejecutivos ya ha implementado, o está en proceso de implementar, iniciativas para reducir las emisiones de sus empresas (65%), además de innovar en nuevos productos y procesos ecológicos (61%), o desarrollar estrategias a nivel empresarial y basadas en datos para reducir las emisiones y mitigar los riesgos climáticos (58%).

A pesar del creciente número de países que ahora tienen algún tipo de tasa sobre el carbono, la mayoría de los encuestados (54%) aún no planea aplicar un precio interno sobre el carbono en la toma de decisiones, y más de un tercio (36%) no planea implementar iniciativas para proteger los activos físicos y/o la fuerza laboral de su empresa del impacto del riesgo climático.

La continua importancia de la confianza y la transformación para generar valor a largo plazo

Los directores ejecutivos observaron la necesidad de colaborar con una amplia gama de interesados para fomentar confianza y lograr resultados sostenidos a fin de generar valor social a largo plazo. La encuesta descubrió que cuando las organizaciones se asocian con entidades no empresariales, la intención es abordar el desarrollo sostenible (54%), la diversidad, la equidad y la inclusión (49%) y la educación (49%).

Para que las organizaciones sigan siendo viables a corto y largo plazo, también deben invertir en su personal y sus programas de transformación tecnológica para empoderar a sus fuerzas de trabajo. Tecnológicamente, casi tres cuartas partes (76%) de las organizaciones dicen que están invirtiendo en la automatización de procesos y sistemas, implementando sistemas para mejorar las habilidades de la fuerza laboral en áreas prioritarias (72%) e implementando tecnología como la nube, la IA y otras tecnologías avanzadas (69%).

Sin embargo, muchos directores ejecutivos cuestionan si las condiciones previas críticas para el empoderamiento organizacional y el emprendimiento, como la alineación con los valores de la empresa y el estímulo de los líderes a la disidencia y el debate, están presentes en sus empresas para abordar los riesgos cada vez más complejos que enfrentan las organizaciones. Por ejemplo, solo el 23% de los directores ejecutivos dice que los líderes de su empresa a menudo o generalmente toman decisiones estratégicas para su cargo sin consultar al director ejecutivo. Además, solo el 46% de los directores ejecutivos dice que los líderes de su empresa frecuente o generalmente toleran fallas a pequeña escala. Sin embargo, de manera más optimista, casi 9 de cada 10 (85%) encuestados dicen que los comportamientos de los empleados a menudo o generalmente están alineados con los valores y la dirección de sus empresas.

Divididos entre las demandas del corto plazo y la transformación a largo plazo, los directores ejecutivos dicen estar concentrados principalmente en el impulso del desempeño operativo actual (53%), en lugar de desarrollar el negocio y su estrategia para satisfacer las demandas futuras (47%). Si pudieran rediseñar sus programas, los directores ejecutivos dicen que pasarían más tiempo en esto último (57%).

Bob Moritz, presidente global de PwC, concluye:

"Los riesgos que enfrentan las organizaciones y la sociedad hoy en día no pueden abordarse solos o de forma aislada. Por lo tanto, los directores ejecutivos deben seguir colaborando con una amplia gama de partes interesadas del sector público y privado para mitigar eficazmente esos riesgos y generar confianza y valor a largo plazo para sus empresas, la sociedad y el planeta".

