El 81% de los responsables de entidades financieras mundiales indica que los sistemas informáticos heredados actúan como una barrera para facilitar el cambio empresarial

Economist Intelligence Unit revela en un informe respaldado por Appian la magnitud de la deuda técnica en los servicios financieros

MADRID, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha comunicado hoy que los responsables mundiales de los servicios financieros y seguros (FSI) piensan que las infraestructuras y las aplicaciones informáticas heredadas están actuando como barrera para sus aspiraciones relacionadas con la transformación empresarial y sus objetivos para la automatización. Estas son las conclusiones de un nuevo informe, "Los responsables de entidades financieras sufren el peso de las deudas técnicas" - "Financiers ridden with technical debt"-, elaborado por The Economist Intelligence Unit (The EIU) con el apoyo de Appian. Las conclusiones del informe se basan en una encuesta realizada por The EIU a más de 1.000 responsables de la toma de decisiones en los departamentos de informática (ITDM) y altos ejecutivos de empresas de servicios financieros, banca y seguros en todo el mundo.