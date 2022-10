El Ad Council, la AMA y los CDC instan a las personas a vacunarse contra la influenza con la campaña "Vacúnate contra la Influenza"

Los anuncios de servicio público destacan que vacunarse anualmente contra la influenza es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer la enfermedad y sus complicaciones potencialmente graves, así como de proteger a sus seres queridos y poder disfrutar las fiestas de fin de año

NUEVA YORK, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Ad Council, la Asociación Médica Estadounidense (AMA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Fundación CDC lanzaron hoy su campaña anual que busca motivar a más personas a vacunarse contra la influenza (gripe) estacional para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos.

En momentos en los que se acercan las fiestas de fin de año, estas organizaciones vuelven a difundir sus anuncios de servicio público de la campaña Vacúnate contra la Influenza por todo el país, a fin de llegar a las personas con el mensaje de que la vacuna contra la influenza puede ayudarlas a mantenerse saludables, reducir el riesgo de resultados graves —como una hospitalización o la muerte— y evitar ausencias en el trabajo, la escuela u ocasiones especiales con familiares y amigos. Los anuncios de la campaña invitan al público a visitar VacunateContraLaInfluenza.org para obtener más información, incluso sobre los sitios en su zona donde se pueden aplicar una vacuna contra la influenza.

Durante una temporada grave, la influenza ha llegado a causar hasta 41 millones de casos de enfermedad y 710 000 hospitalizaciones en la población de los Estados Unidos. En las dos últimas temporadas de influenza se observaron niveles de contagios históricamente bajos, lo que pudo haber sido causado, en parte, por las intervenciones de salud pública encaminadas a desacelerar la propagación del COVID-19, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, que también ayudaron a reducir la propagación de la influenza. Es posible que la población de los Estados Unidos en este momento tenga niveles más bajos de inmunidad contra la influenza debido a la menor actividad de esta enfermedad durante los últimos dos años y las recientes reducciones en la cobertura de la vacuna. Si bien no sabemos qué sucederá durante la próxima temporada de influenza, la vacuna sigue siendo la mejor manera de protegerse a uno mismo y a sus seres queridos contra esta enfermedad y sus complicaciones potencialmente graves.

En un momento en que las personas en los Estados Unidos a nivel general sienten inseguridad con respecto a la economía, vacunarse contra la influenza también puede ayudar a evitar costos médicos adicionales y la pérdida de ingresos.1

José R. Romero, MD, director del Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias de los CDC, afirmó:

"La influenza puede ser muy grave, especialmente para aquellas personas que tienen mayor riesgo de enfermarse, como los niños pequeños, los adultos mayores, las personas embarazadas y las personas con afecciones crónicas. Algunos grupos raciales y étnicos minoritarios también soportan una carga desigual de hospitalizaciones por influenza y, además, es menos probable que se vacunen. Si bien no sabemos qué ocurrirá en esta temporada de influenza, sabemos que la vacunación es la herramienta más importante que tenemos para prevenir los resultados graves de esta enfermedad. Los CDC siguen comprometidos a enfatizar los beneficios de la vacunación contra la influenza, especialmente entre los grupos de personas que se ven afectados de manera desproporcionada".

Willie Underwood, M.D., MSc, MPH, presidente electo de la junta directiva de la AMA, dijo:

"La vacuna contra la influenza es segura y eficaz, y se puede aplicar junto con la vacuna contra el COVID-19 y las dosis de refuerzo. Recomendamos que todas las personas de 6 meses de edad o más reciban la vacuna contra la influenza, incluidas las personas que están embarazadas o inmunodeprimidas. Como parte de nuestros esfuerzos continuos para garantizar una salud óptima para todas las personas y abordar las inequidades en materia de salud, seguimos centrando nuestra campaña contra la influenza en llegar a las comunidades afroamericanas y latinas".

La campaña Vacúnate contra la Influenza también ofrecerá nuevos videos de preguntas frecuentes que presentarán a profesionales médicos y otros portavoces de confianza con el fin de ayudar a abordar preguntas e inquietudes sobre la vacuna contra la influenza y proporcionar mensajes y recursos basados en datos.

Los anuncios de la campaña, con los títulos #OtroCasoDeLaInfluenza y "Nadie Tiene Tiempo para la Influenza", y los videos de preguntas frecuentes se distribuirán por todo el país, con un énfasis continuo en llegar a las comunidades afroamericanas e hispanas debido a las arraigadas inequidades en la atención médica, que han creado una carga y barreras indebidas en estas comunidades. Estos grupos siguen teniendo un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la influenza y es menos probable que se vacunen contra esta enfermedad.2

Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council, señaló:

"Nuestra campaña Vacúnate contra la Influenza regresa con nuevas herramientas y recursos para ayudar a motivar a las personas en los Estados Unidos a vacunarse contra la influenza esta temporada. Nos sentimos honrados de continuar nuestro trabajo con la AMA y los CDC para compartir este importante mensaje anual con todas las audiencias, especialmente las personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones graves derivadas de la influenza. Vacunarse contra la influenza es la forma más eficaz de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, así como de evitar perderse ocasiones especiales en las fiestas de fin de año".

La agencia de publicidad fluent360 creó los anuncios de Vacúnate contra la Influenza sin cobrar. Los anuncios aparecerán en formato impreso, de televisión, radio, redes sociales, publicidad exterior y digital en todo el país en horas y espacios donados por los medios. Inspirada en la idea de que a las personas las motiva el cuidado de sus seres queridos y que muchas están haciendo malabares con más responsabilidades que nunca este año, la campaña ilustra cómo enfermarse de influenza no solo significa sentirse mal, sino que podría alterar enormemente la vida de las personas y sus familias.

Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de seis meses (con raras excepciones médicas) se vacunen contra la influenza cada año. Para las personas mayores de 65 años se recomiendan de manera preferente tres vacunas contra la influenza (Fluzone tetravalente de dosis alta, Flublok tetravalente y Fluad tetravalente) para la temporada 2022-20233. Las vacunas contra la influenza y el COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo si usted es elegible para ambas y los plazos coinciden. Cada año, los CDC y la AMA realizan una serie de esfuerzos para que aumente la cantidad de personas que se vacunan contra la influenza. Estos esfuerzos incluyen trabajar con consultorios médicos y farmacias para ofrecer orientación sobre la administración de las vacunas contra la influenza y el COVID-19 al mismo tiempo, así como apoyar los esfuerzos basados en la comunidad para aumentar la vacunación entre los grupos raciales y étnicos minoritarios en los Estados Unidos.

Este proyecto cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte de una subvención de asistencia financiera por un total de $1 000 000.00, con un 83 % financiado por los CDC/HHS y $200 000.00 y 17 % financiado por fuentes no gubernamentales. El contenido es obra de los autores y no representa necesariamente las opiniones ni el aval oficial de los CDC/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos.

